Les États-Unis pensent déjà au Mondial 2038

Vous êtes déjà fatigués de cette Coupe du monde 2026 ? Bonne nouvelle : les États-Unis pensent déjà à recommencer. Selon Andrew Giuliani, directeur exécutif du groupe de travail de la Maison-Blanche pour le Mondial, le pays pourrait imaginer une nouvelle candidature pour organiser le Mondial 2038.

Et pas forcément une petite édition tranquille. « Si l’on considère que cette Coupe du monde pourrait un jour passer à 64 équipes, je pense que les États-Unis sont capables de gérer l’organisation », a lâché le fils de Rudy Giuliani, ancien maire de New York. Parce qu’évidemment, après une Coupe du monde à 48, la suite logique, c’est de se demander comment rajouter encore seize sélections, 200 matchs et trois semaines de tableur Excel.

Vers un duel avec la France ?

Les États-Unis pourraient d’ailleurs ne pas être seuls sur le dossier. En France, un rapport de Territoires d’événements sportifs recommande au pays de candidater pour l’Euro féminin 2033, l’Euro masculin 2036 et la Coupe du monde 2038. Rien que ça. Apparemment, organiser deux Coupes du monde, un Euro, des JO et râler sur les transports ne suffisait pas encore à remplir le calendrier.

Andrew Giuliani, lui, n’a pas vraiment joué la carte de l’humilité. Selon lui, « il n’y a pas de pays mieux placé que les États-Unis pour accueillir une Coupe du monde », notamment parce que les stades sont déjà construits et que l’organisation coûterait beaucoup moins cher qu’ailleurs. Bref, le Mondial 2026 n’est même pas terminé que 2038 commence déjà à pointer le bout de son nez.

Le Mexique et le Canada auront-ils droit aux miettes, cette fois ?

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