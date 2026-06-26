Stéphanie Frappart met un terme à sa carrière d’arbitre

Trois coups de sifflet, et Stéphanie Frappart rentre au vestiaire. Le 5 juin dernier, à Odense lors du match entre le Danemark et la Suède pour les éliminatoires de la Coupe du monde féminine, personne ne se doutait qu’il s’agissait du dernier match de la carrière de l’arbitre la plus renommée. La Française a décidé de ne plus officier de rencontres, a annoncé la FFF, après avoir été promue responsable de la Commission des arbitres de l’UEFA. La femme de 42 ans quitte également son poste de directrice technique déléguée à l’arbitrage féminin de la FFF, qu’elle occupe depuis 2023.

Pionnière de l’arbitrage féminin

« Stéphanie Frappart contribuera au développement stratégique de l’arbitrage en Europe. Elle contribuera également aux travaux de l’UEFA en matière de désignation des arbitres, de contrôle de la performance, de conseils techniques et de développement continu des officiels de match pour les compétitions de l’UEFA », a indiqué l’instance européenne, ce jeudi.

Première femme à arbitrer un match de Ligue 1 en 2019 et à diriger une rencontre de Coupe du monde masculine en 2022, avec une équipe entièrement féminine lors d’Allemagne-Costa Rica en phase de poules, elle compte également une finale de Mondial et d’Euro féminin (respetivement en 2019 et 2025). Si elle n’a pas été retenue, six femmes l’ont été pour la Coupe du monde 2026, sur 52 arbitres. Grâce notamment à l’élan qu’elle a impulsé.

Merci pour elles, et toutes les suivantes.

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