Top 10 : les plus grosses clims

Il fait trop chaud, on n'en peut plus et les ventilos sont en rupture de stock. Voici 10 bonnes grosses clims pour se rafraîchir.

OM 2-2 PSG

22/10/2017 – 10e journée de Ligue 1

Dans l’étuve qu’est le Vélodrome, les Marseillais pensaient gagner un Classique pour la première fois depuis 2011. Alors que les Phocéens mènent 2-1, un coup franc d’Edinson Cavani à la 90e+3 fracasse la transversale de Steve Mandanda, la réussite en prime. Les cheveux gras de l’Uruguayen font le tour du stade, le temps que la clim fasse effet.

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Brésil 1-2 Uruguay

16/07/1950 – Finale de Coupe du monde

À l’époque où le réchauffement climatique n’était qu’un concept vague, réunir 199 854 spectateurs au Maracana un jour de juillet n’était pas optimal pour faire baisser la température. La meilleure clim était donc de voir les visiteurs s’imposer, alors que le Brésil, qui menait jusqu’à la 66e n’avait besoin que d’un nul pour être sacré. Alcides Ghiggia à la 79e pour refroidir tout un peuple pas encore champion du monde.

Gazélec Ajaccio 0-2 Le Mans

02/06/2019 – Barrage retour L2/National

Aria condizionata. Parce que la climatisation est essentielle en Corse, elle a décidé de se mettre un soir de juin en puissance max, à 13 degrés, comme un Airbnb peu regardant sur la facture d’électricité. Alors que le Gazélec Ajaccio est mené 0-1 mais provisoirement maintenu en Ligue 2 grâce à son match aller (victoire 1-2) et la règle du but à l’extérieur, Wesley Jobello obtient un penalty à moins de 3 minutes de la fin. L’Ajaccien voit son tir repoussé, et lors du temps additionnel du temps additionnel, un retourné acrobatique de Mamadou Soro envoie le Gazélec en National. Qui ira jusqu’en Régional 1.

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Algérie 1-2 Cameroun

29/03/2022 – Barrage retour de qualification à la Coupe du monde

Ne pas se qualifier à une Coupe du monde est une chose. Se faire climatiser par le duo Éric-Maxim Choupo-Moting – Karl Toko-Ekambi en est une autre. Alors que l’Algérie répond au premier en égalisant à la fin de la prolongation (118e), le joueur camerounais de l’OL fait taire un stade qui se voyait déjà au Mondial, sur la dernière action du match (120e+4). Il n’a jamais fait aussi froid en Algérie.

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Ajax Amsterdam 2-3 Tottenham

08/05/2019 – Demi-finale retour de Ligue des champions

La jeunesse dorée amstellodamoise se voyait déjà en finale au Wanda Metropolitano. 0-1 à l’aller, puis 2-0 au retour à la Johan Cruyff Arena. Mais un homme foudroyé par une calvitie a été touché par la grâce ce soir-là. Un doublé pour recoller à 2-2, et puis un troisième but à la dernière seconde. Une clim’ de l’espace, un stade éteint à tel point qu’on entend les mouches voler, De Ligt et tous les Ajacides qui s’écroulent au sol… Il n’y a peut-être pas mieux pour refroidir tout un stade et une ville entière. On vous parle d’une époque où la règle du but à l’extérieur était encore en vigueur.

Brésil 1-7 Allemagne

08/07/2018 – Demi-finale de Coupe du monde

Sept buts dans la besace, une humiliation ultime en mondovision devant la froideur allemande, des gamins anéantis, des joueurs dévastés et un silence de cathédrale. Difficile de faire plus gigantesque comme clim’. En 2014, on a assisté à la plus grande débâcle de l’histoire de la Coupe du monde. Le tout sous les yeux rougis des supporters brésiliens, restés sans voix du début à la fin.

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Francfort 2-1 PSG

14/05/2015 – Finale de Ligue des champions féminine

Le PSG féminin comme masculin les a longtemps collectionnés, les coups de clim ! Avant que les garçons trônent sur l’Europe, les filles ont eu l’occasion de faire briller la capitale française. En finale de Ligue des champions 2015, les Parisiennes sont menées 0-1 contre Francfort mais reviennent logiquement dans le match. On se dirige alors vers une prolongation méritée… puis pa-ta-tra ! Les Allemandes crucifient dans les arrêts de jeu les Rouge-et-Bleu au Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark de Berlin et anéantissent leurs rêves de sacre européen. Un crève-cœur et un coup de « clim-froid », comme dirait Marquinhos.

France 1-2 Bulgarie

17/11/1993 – Qualifications à la Coupe du monde

Il s’en souviendra toute sa vie, David Ginola. Alors que le score est de deux buts partout et qu’il ne reste qu’une poignée de secondes à jouer, le beau gosse à la chevelure soyeuse envoie un centre beaucoup trop long. Les Bulgares l’interceptent, se projettent avec un contre éclair et Emil Kostadinov fusille Bernard Lama pour briser le rêve bleu. Pas de Coupe du monde, et un Parc des Princes de retour à l’heure d’hiver un soir de novembre 93… Un cauchemar.

France 0-1 Portugal

10/07/2016 – Finale de l’Euro

Il est le type méconnu qui est devenu une légende de la nation sur une seule action, un seul instant suspendu dans le temps. Modeste attaquant du LOSC et ancien de Braga à cette époque, Eder envoie une frappe puissante à ras de terre aux 25 mètres qui trompe Hugo Lloris et fait trembler la terre. Le Portugal est champion d’Europe, la France mord la poussière sur ses propres terres. Fin du rêve bleu. Au moins, pas de canicule à Saint-Denis.

Real Madrid 2-3 FC Barcelone

23/04/2017 – 33e journée de La Liga

Quand il fait très chaud, retirer son maillot peut être une option. En montrant le sien aux supporters du Bernabeu après avoir éteint le Real Madrid, Lionel Messi venait de trouver la télécommande de « l’AC », cachée entre le centre en retrait de Jordi Alba, son pied gauche, et le premier poteau de Keylor Navas. Un but à la dernière seconde synonyme de victoire et de première place chipée pour le FC Barcelone. La Pulga avait prévu son coup : avec une clim’ digne d’une pharmacie du Gard, mieux vaut avoir un sous-maillot.

Uruguay-Espagne au Mexique : plus qu'un match de foot