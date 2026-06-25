Le Stade rennais fait un gros coup

Le mercato est déjà lancé à Rennes. Esteban Lepaul va prolonger au Stade rennais. Le club breton a officialisé dans l’après-midi la prolongation de son buteur jusqu’en 2030. Pour l’instant, les modalités financières autour du contrat du joueur restent inconnues. Tout ce qu’on peut affirmer, c’est que le pichichi de la saison dernière de Ligue 1 sera une pièce maîtresse d’un effectif rennais qui jouera l’Europe la saison prochaine, et qui connaîtra donc la joie des semaines à trois matchs.

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Une saison pleine

Pour rappel, Lepaulinho sort d’une saison exceptionnelle avec les Rouge et Noir. Ses 21 buts et 5 passes dé’ en 34 matchs avaient fortement contribué à la belle saison rennaise et également lancé un sacré débat autour de ses non-convocations en équipe de France. En bouquet final d’un feu d’artifice de 38 journées, Lepaul a inscrit 7 buts en 7 matchs, éclaboussant toute la France de son talent.

Et avec cette canicule, ce n’est pas de trop.

Un certain Reynolds dans le viseur du Stade rennais