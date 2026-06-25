L’Andalou Fabián Ruiz tacle la télévision espagnole

Faut pas lui chercher des noises, à Fabián. Interviewé par la chaîne DAZN pendant le Mondial, Fabián Ruiz a profité du moment pour mettre un petit coup derrière la nuque à la chaîne de télévision TVE. « Pour finir, si quelqu’un ne m’a pas compris durant l’interview, vous pouvez sous-titrer mon accent andalou », a-t-il lancé avant de rendre le micro. Une polémique qui fait suite aux actes de la chaîne espagnole, qui, dans un reportage sur la Roja, a sous-titré les propos de la mère du joueur en raison de son accent andalou.

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Délit de sale geule pour l’Andalou

L’accent andalou souffre d’un délit de sale gueule en Espagne. Comparés à des « mangeurs de lettres », les Andalous voient régulièrement leur accent moqué au cinéma, au théâtre et à la télévision. Environ 8 millions de personnes parlent la langue en Espagne, qui est d’ailleurs considéré comme l’une des langues les plus difficiles dans le monde. « Je suis fier de qui je suis, de mes origines, de ma région, de Los Palacios (sa ville d’enfance), d’être Andalou, de l’Andalousie » avait dit le milieu du PSG après le match des Espagnols contre l’Arabie saoudite.

Et encore, ils ne le bassinent pas avec la chanson de Kendji Girac.

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