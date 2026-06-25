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L'idylle entre Arsenal et ce défenseur aura une suite

ABS
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L'idylle entre Arsenal et ce défenseur aura une suite

À défaut de réussir à garder son slip, Piero Hincapié conservera sa place dans la ligne défensive d’Arsenal la saison prochaine. Le club londonien a levé l’option d’achat du joueur équatorien, qui était venu à Londres en prêt du Bayer Leverkusen. Selon Sky, Arsenal a déboursé près de 40 millions d’euros pour s’octroyer de manière définitive les services du défenseur capable de jouer en charnière comme latéral. Il devrait rester cinq ans de plus dans l’effectif de Mikel Arteta.

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Une grosse première saison

Lui qui s’était révélé sous les ordres de Xabi Alonso, Piero Hincapié sort d’une saison pleine à Arsenal. Il sera parvenu, au fil des matchs, à s’imposer comme un titulaire en puissance dans le onze de Arteta. Pratiquement éliminé de la Coupe du monde après les performances moyennes de l’Équateur, Hincapié devrait être rapidement de retour à Londres pour préparer la saison.

On espère que Arsenal compte investir dans les attaquants, parce que bon : une saison de plus de Arteta-Ball, ca risque de faire long…

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ABS

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