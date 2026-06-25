Neymar dans un cercle très fermé

Encore un carré VIP pour Neymar. Pendant que le Brésil s’imposait sans sourciller face à l’Écosse dans la nuit de mercredi à jeudi (3-0), l’ancienne star du PSG et du Barça a signé son grand retour avec la Seleção après pratiquement trois longues années d’absence. Son petit quart d’heure de jeu lui a d’ailleurs suffi à marquer l’histoire.

Comme Pelé

Après 2014, 2018 et 2022, place donc à 2026. Neymar est devenu seulement le quatrième joueur de l’histoire à disputer quatre éditions de la Coupe du monde avec la sélection brésilienne. Les trois qui l’ont fait avant lui ? Djalma Santos (1954, 1958, 1962, 1966), Pelé (1958, 1962, 1966 et 1970) et Cafu (1994, 1998, 2002 et 2006).

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En quatre Mondiaux, l’homme qui coûtait 222 millions d’euros a joué 14 matchs, marqué 8 buts et délivré 3 passes décisives. Il est le troisième meilleur buteur de la Seleção en Coupe du monde, juste derrière Ronaldo (15 pions) et Pelé (12).

Un quart d’heure de jeu face à une équipe de lovers, et voilà le Ney dans l’histoire du pays du foot.

Neymar cite du Lewis Hamilton pour son retour avec le Brésil