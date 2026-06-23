Américaine cherche écossais passionnément

Vanessa a 29 ans, elle a lissé ses longs cheveux bruns et choisi sa plus belle robe noire. Elle aimerait bien rencontrer un garçon honnête et gentil qui lui fasse des compliments sur ses yeux marron, que sa taille ne gêne pas (1,62 mètre), et qui prône la communication, elle veut « tout savoir », son exigence pose parfois problème. Vanessa est ce que beaucoup sont sur cette terre : célibataire. Elle sort d’une relation de sept ans, ils s’étaient rencontrés à l’école de médecine. Voilà trois mois, elle a décidé de reprendre sa liberté pour, dit-elle, « expérimenter ce que j’aime et ce que je n’aime pas ». Alors ce soir, Vanessa a décidé d’expérimenter les Écossais.

19h30

Au Loretta’s Last Call, un grand bar du centre de Boston, à l’ombre de Fenway Park, le stade de baseball des Red Sox, un jeudi soir de juin. L’entrée ressemble précisément à un avant-match, peuplé de femmes pomponnées et d’hommes en kilt. Toutes et tous sont venus pour un « dating show » à l’américaine, le genre d’évènement qui n’existe que sur TikTok, où filles et garçons défilent sur scène pour une séance de drague en public. Une particularité toutefois : 48 heures plus tôt, après une soirée arrosée dans Boston avec des Écossais, l’organisatrice de la soirée, l’Américaine Julz Radley (7 000 followers sur Instagram) a publié une story appelant tous les membres célibataires de la Tartan Army à son « stoop dating show », lequel manquait alors cruellement d’inscriptions masculines.

Dans les commentaires, @staticstylus a écrit : « Il y a absolument 0 chance que seulement 100 Écossais viennent 🤣 mes meilleurs vœux aux videurs […] #carnage ». On estime que sur la côte Est, ils étaient 50 000, notamment débarqués à Boston à l’occasion de deux matchs de leur sélection sur place (Brésil et Maroc). Évidemment, à l’heure prévue, une armée s’est pointée. En kilt. Avec la soif de bière et de rencontres. « Je suis là pour la fête et l’ambiance », explique David, un grand gus aux cheveux roux coupés ras, parfaitement aviné, une armoire à l’humour beauf. Quand on lui demande s’il est célibataire, il répète : « Je suis là pour la fête et l’ambiance. »

20h

« Mesdemoiselles, vous allez rencontrer un homme ce soir !!! » Sur scène, Rich, un type en kilt chargé d’animer l’avant-soirée, annonce à une salle surchauffée le principe des deux heures à venir : un défilé d’hommes et de femmes tirés au sort pour monter sur la scène, qu’ils se plaisent ou non, et des questions coquines pour tester leur complicité. Des hourras s’élèvent du public, environ 300 personnes en parfaite équité, de même que les « NOOOOO SCOTLAND, NO PAAARTY ! », repris en chœur par tout le monde.

Le premier élu est Nick, un beau brun moustachu à qui l’on bande les yeux pendant qu’Emma, une blonde à casquette en plein « YOLO summer », s’assoit à ses côtés. Julz, avec son maillot des USA floqué Pulisic et des bottes rouges, enchaîne les questions : « Quelle est la qualité que tu recherches chez l’autre ? » Lui : « Qu’elle ait une bonne relation à ses parents. » Elle : « Attentionné ». Julz : « Quel est votre plus gros turn on ? » Lui : « Qu’elle fasse quelque chose qui me fait plaisir devant ses amis. » Elle : « La moustache. » Vanessa, séduite par le personnage, tente de « voler » Nick à Emma en montant sur scène à son tour. Nick finira par choisir à l’aveugle la femme avec qui terminer la soirée, en levant la main de la gagnante comme à un combat de boxe. Vanessa loupe le coche : Nick offrira un shot à Emma derrière le bar après avoir enlevé son bandeau, dévisagé les deux femmes et crié : « Je crois que j’ai fait le bon choix ! »

21h

Le sol est recouvert de bière. La situation a complètement échappé au contrôle de tout le monde quand Gala est passé dans les enceintes, alors que dehors, les videurs continuent de faire rentrer du monde. Les barmans sont débordés, ils enchaînent les cocktails à base de Moonshine (du whisky blanc) pour mesdames, les pintes de bière pour messieurs. Ils prennent leur pause en s’essuyant le front dans une cour extérieure. Sur scène, David et son manque de subtilité multiplient les dates avec des Américaines émoustillées, Danielle et Alyssa.

Boston était mou, maussade, et la vie est redevenue la vie quand vous, les Européens, êtes arrivés. La dynamique, la culture, l’atmosphère, tout a changé. Vous nous avez rappelé qui on est. Vanessa

C’est le moment « shot or skip », le principe étant de répondre à des questions ou de boire. Lui préfère boire. Danielle est sobre, un « massive toxic trait » selon lui. La salle frémit quand Meghan, une brune à la taille de guêpe, jean et haut à bretelles noires, monte sur scène. Du public jaillit un sonore : « Est-ce qu’elle sent bon !? » Julz : « Comment savoir si vous êtes séduit(e) ? » Elle : « J’aime les mecs un peu toxiques, là je deviens toute timide… » Lui : « T’étais pas si timide dans les toilettes tout à l’heure ! » La salle éclate de rire et entonne des « KISS ! KISS ! KISS ! » Julz, analyste avisée, tente son va-tout : « Pourriez-vous embrasser le premier soir et… potentiellement sur scène ? »

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21h16

David et Meghan se roulent des pelles près du bar.

21h40

Every Time We Touch résonne à l’intérieur du Loretta’s, transformé en piste de danse géante pour peuples réunis par le sens de la fête. Un crâne de vache est accroché au mur. Un type en kilt fait tournoyer une fille sur le dancefloor. Vanessa semble avoir trouvé du réconfort dans les bras d’un grand échalas écossais qui lui met la main dans les cheveux. « C’est la chance d’une vie, confiait-elle un peu plus tôt. Boston était mou, maussade, et la vie est redevenue la vie quand vous, les Européens, êtes arrivés. La dynamique, la culture, l’atmosphère, tout a changé. Vous nous avez rappelé qui on est. » À la question de savoir si les femmes d’ici n’ont pas été effrayées à l’idée d’affronter une armée d’Écossais célibataires, la réponse est non. « Les Écossais sont funs, ils aiment boire et ils sont très respectueux, reprend Vanessa. Je les adore, c’est totalement mon type. »

Tu peux l’écrire sans problème, c’est la plus belle soirée de ma vie. Je m’en souviendrai toujours. Julz Radley, l’organisatrice de la soirée

Danielle, après avoir essayé toutes les applis de rencontre : « J’adore leur énergie, et je veux vivre comme eux une vie sauvage, libre, débarrassée de mon surmoi. Venir ici, c’était une thérapie par l’exposition. » Évidemment, eux sont ravis. « Rencontrer quelqu’un ce serait la cerise sur le gâteau, raconte Tom, 35 ans, dans le marketing digital, un doux célibataire depuis une sombre soirée du Nouvel An dernier où lui et son ex s’étaient balancé leurs vérités à la gueule en attendant leur Uber. Mais jamais de la vie je ne monterais sur scène. Je préfère parler au calme. » Corey, 24 ans : « C’est comme rentrer au paradis ! Quoi ? Si j’ai une copine ? »

22h

Un Écossais soulève son kilt sur scène pour montrer ses fesses. Des hommes parlent très très fort, très très près des oreilles. Il y a des mains dans le bas du dos et une chenille qui démarre. Pendant ce temps-là, Robbie et Morgan, un couple magnifique rencontré au cours de la soirée, prennent la tangente en toute discrétion. Elle est infirmière en chirurgie, il a décidé de la prémunir de toute blessure en la ramenant sur son épaule.

22h35

Julz fait redescendre la pression à l’extérieur : « Faire cet appel aux Écossais, ça a été un game changer. » Elle était nerveuse comme jamais deux heures plus tôt, effrayée par le monstre qu’elle avait engendré. Mais à 30 dollars l’entrée, elle s’est mise à l’abri pour un moment. « Tu peux l’écrire sans problème, c’est la plus belle soirée de ma vie. Je m’en souviendrai toujours. » Sur son téléphone, elle montre un commentaire publié sous sa vidéo : « Le baby boom 2027 sera dingue à Boston. » Le 23 juin prochain, elle a déjà prévu une nouvelle soirée dating au Loretta’s : pour Angleterre-Ghana, Boston attend près de 15 000 supporters anglais.

Quand un Marocain recale une Écossaise en tribune