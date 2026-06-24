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Une invasion extraterrestre prévue pendant Écosse-Brésil

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Une invasion extraterrestre prévue pendant Écosse-Brésil

Disclosure Day, mais avec des footballeurs. Si vous comptiez tranquillement regarder Écosse-Brésil dans la nuit de mercredi à jeudi, à minuit, ça risque d’être raté. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la rencontre risque d’être interrompue par… une invasion extraterreste !

Complètement n’importe quoi ? En effet. Vó Bahiana, voyante brésilienne suivie par 23 millions de personnes sur Instagram, a annoncé avoir fait un rêve particulièrement inquiétant avant la rencontre prévue à Miami. « J’ai rêvé que des extraterrestres envahissaient un terrain de football et que des joueurs étaient emmenés par le premier vaisseau qui arrivait », a-t-elle expliqué, avant d’ajouter que « quelque chose de très grave » pourrait se produire pendant le match.

Dans ses publications, la jeune femme décrit des scènes de panique dans les tribunes, des joueurs évacués par un vaisseau spatial et un immense « vaisseau-mère » emportant des milliers de spectateurs. Selon elle, Neymar et Vinícius pourraient même figurer parmi les victimes de cet enlèvement intergalactique.

Pour l’heure, les agents Mulder et Scully n’ont pas confirmé leur mobilisation, mais ça ne devrait pas tarder.

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