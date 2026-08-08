Le Maroc se débarrasse de l'Afrique du Sud et se hisse en demi-finale

Maroc 2-1 Afrique du Sud

Buts : Ouzraoui (31e), Ait El Haj (52e SP) pour les Lionnes de l’Atlas // Kgatlana (67e) pour les Banyana Banyana

Le Maroc a encaissé un but. Après la qualification de l’Algérie pour le dernier carré plus tôt ce samedi soir (1-2), le deuxième billet pour les demi-finales de la journée a été décroché par le Maroc en s’imposant 2 à 1 face à l’Afrique du Sud qui prend ainsi sa revanche sur la finale de 2022. Un résultat historique aussi pour les Banyana Banyana puisque c’est la première fois qu’elles sont éliminées en quart de finale depuis l’arrivée de Desiree Ellis en 2016. Les Marocaines de leur côté sont également qualifiées pour la Coupe du monde 2027.

Une défense moins solide qu’à l’accoutumée

Le Maroc demeurait la dernière équipe de la compétition à ne pas avoir encaissé le moindre but. Une exception que les protégées de Jorge Vilda comptaient bien conserver. Pourtant, la rencontre a eu du mal à se lancer. Il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour pouvoir apprécier la première frappe de la rencontre signée Thembi Kgatlana et détournée par Khadija Errmichi (14e). Mais il a fallu un exploit individuel de Sakina Ouzraoui pour que la partie penche du côté Marocain. À la réception du centre d’Hanane Ait El Haj, l’attaquante de Tenerife trompe la vigilance de la portière sud-africaine d’une reprise de volée (1-0, 32e).

Une courte avance à la pause mais qui va vite s’aggraver. Alors que le Maroc pousse à l’entame du second acte, Fikile Magama se rend coupable d’un geste dangereux dans sa surface sur Ghizlane Chebbak. Une opportunité en or d’alourdir le score que ne va pas manquer Ait El Haj, déjà passeuse décisive sur le premier but des Lionnes de l’Atlas (2-0, 50e). Alors que le match semblait plié, Magama trouve le moyen de se faire pardonner son erreur en inscrivant à Errmichi son premier but de la compétition (2-1, 67e). Les Banyana Banyana poussent mais la défense des Lionnes de l’Atlas ne rompt pas une deuxième fois. Victoire sans appel pour le Maroc qui va connaître sa troisième demi-finale consécutive dans la compétition.

L’aventure continue.

Maroc (4-2-3-1) : Errmichi – Ait El Haj, Atiq, Benzina, Redouani – Mrabet, Nakkach – Ouzraoui (Saoud, 90e+3), Chebbak (Badri, 57e), Tagnaout (Jraidi, 74e) – Mssoudy. Sélectionneur : Jorge Vilda.

Afrique du Sud (4-3-3) : Swart – Magama, Mbane, Gamede, Dhlamini – Motau (Moodaly, 58e), Jane, Molthalo (Donnelly, 84e) – Cesane (Ramalepe, 73e), Kgatlana, Magaia. Sélectionneure : Desiree Ellis.

À près d’un mois du coup d’envoi, embrouilles sur le lieu de la CAN féminine