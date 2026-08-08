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Le père de Lionel Messi est décédé

MBC
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Le père de Lionel Messi est décédé

La Pulga endeuillée. Le père de Lionel Messi, Jorge, est mort ce vendredi soir à 68 ans. Une information relatée par les médias argentins Infobae et Olé. Atteint d’une longue maladie, il était hospitalisé à Rosario, la ville natale de l’octuple Ballon d’or.

Jorge Messi a joué un rôle majeur dans la carrière de son fils. Il l’avait notamment conseillé lors de ses premières années au FC Barcelone alors que sa mère était restée, elle, à Rosario. Papa Messi avait été aussi au cœur des négociations lors du transfert de l’Argentin au PSG à l’été 2023.

Les larmes de Messi

Lors de la dernière Coupe du monde, la famille Messi avait indiqué que Jorge souffrait de problèmes de santé, précisant qu’il était « sous surveillance médicale » et qu’il « se rétablissait bien ». Ce communiqué était intervenu après les larmes de Lionel Messi lors de la rencontre Argentine-Algérie. Le capitaine de l’Albiceleste avait alors confié avoir « vécu des derniers jours difficiles », laissant présager un drame familial en cours…

Messi a été menacé par des attentats à la bombe au Mondial

MBC

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