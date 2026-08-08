Les dix attractions de la saison en Ligue 2

Elle vous a manqué ? La Ligue 2 est de retour. Dense comme rarement, la meilleure deuxième division du monde reprend ses droits ce samedi et c'est l'occasion de faire une petite tournée des popotes, afin d'identifier dix mecs qui risquent d'ambiancer nos soirées du vendredi soir.

Maël Corboz

À 31 ans, Maël Corboz et sa tignasse vont découvrir la France du foot. Né aux États-Unis, dans l’Alabama, il va retrouver le club de son père, et apporter une belle dose d’expérience aux Isérois. Passé par les divisions inférieures en Allemagne et aux Pays-Bas, il évoluait depuis quatre ans à l’Arminia Bielefeld, où il s’était imposé comme capitaine, y obtenant une montée en deuxième division (et un maintien l’an dernier) et atteignant surtout la finale de la Coupe d’Allemagne en 2025. Si le nom de famille Corboz vous dit déjà quelque chose, c’est normal, ses sœurs Daphnée (Paris FC) et Rachel (Saint-Étienne) évoluent toutes les deux en Arkema Première Ligue. À découvrir très vite.

Steven Nzonzi

Des champions du monde en deuxième division, ça n’arrive pas tous les jours. La signature de Steven Nzonzi à Dunkerque, lassé des aventures exotiques et de l’éloignement avec la France, est donc un petit événement en soi. Au sein d’un club qui roule bien et se développe gentiment année après année, la présence d’une grande tour de contrôle de ce niveau devrait faire du bien et gonfler l’ambition des maritimes. Parmi les attractions de la saison, celui qui sort d’une saison à 30 matchs avec Stoke pourrait rapporter à 37 ans de nouveaux streams à Vegedream.

Killian Corredor

À ceux qui n’ont pas encore lu son excellente interview dans nos pages : Killian Corredor débarque à Nantes avec l’envie de (très) bien faire. Fort de deux saisons passées en Allemagne à Darmstadt, il connaît parfaitement la Ligue 2, lui qui y a explosé avec Rodez. Impatient de faire chavirer la Beaujoire, sa culture du foot offensif devrait obliger certains cardiaques du FC Nantes à se mouiller la nuque avant de voir un attaquant planter des buts. Ou comment remettre au goût du jour le « Killian » avec deux L et sans Y.

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Kévin Pedro

À 20 ans, Kévin Pedro est encore en pleine progression. Apparu une seule fois avec les pros avant le mois de décembre la saison dernière, il n’a ensuite plus lâché sa place dans le onze. Central de formation, c’est pourtant comme latéral droit qu’il s’est épanoui l’an passé, au point de devenir incontournable. Alors que Sainté va une nouvelle fois chercher à retrouver le premier échelon du foot français, il pourra compter sur Pedro, qui ne devrait pas faire de vieux os dans le Forez s’il continue sur sa lancée.

Nathan Mbala

Treize matchs, deux buts, deux passes dé. À 18 ans, la première saison de Nathan Mbala en Ligue 1 s’est plutôt bien passée d’un point de vue individuel. Metz relégué, c’est en deuxième division qu’il va pouvoir continuer sa progression. Gardien passé dans le champ il y a trois ans seulement, Mbala pourrait devenir l’un des fers de lance des Grenats pour continuer de faire l’ascenseur et surtout, pour marquer des buts, chose qu’il n’a pas fait lors des quatre matchs amicaux qu’il a disputés en intégralité.

Joseph Kalulu

Quatre frères, quatre pros. Froidement. À 21 ans, Joseph Kalulu est le benjamin de sa fratrie, où tout le monde a atteint le niveau pro (Pierre, Aldo, Gédéon). Pas une pression pour autant pour un latéral qui a joué tous les matchs de Ligue 2 en intégralité de la 12e à la 34e journée la saison dernière. Doté d’énormes qualités athlétiques, il sera un des Palois à suivre de près cette saison, au sein d’un groupe dont on atteint beaucoup.

Florent Sanchez

Meilleur passeur de National du côté d’Orléans l’an dernier, malgré une fin de saison gâchée par une blessure qui l’a mis sur la touche pour les six dernières rencontres, Florent Sanchez Da Silva a fait le jump vers la Ligue 2 cet été. Petit nouveau en Bretagne, l’ancien Lyonnais va y amener son génie et sa nonchalance, les deux vont de pair, et a tout pour s’épanouir à Roudourou. En tout cas, quand un joueur à explosé en National et qu’il file en Ligue 2, on a très envie de cliquer !

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Elyaz Zidane

Un Zidane qui joue en France, c’est déjà intrigant par principe. Mais alors que son père vient de prendre les rênes de la sélection nationale, voir un Zidane en Ligue 2, en région parisienne, ça l’est encore plus. Nouvelle tête du Red Star, le dernier des fistons de Zizou va découvrir la France, lui qui n’avait jusqu’ici connu que du Real, Madrid et Betis, alors qu’il a disputé le Mondial U20 avec les Bleus l’an dernier. Culminant à pas loin des 2 mètres (1,94m sous la toise), il sera clairement l’une des têtes à dépasser durant cette saison de Ligue 2.

Tom Saettel

Comment passe-t-on d’un titre de champion d’Europe U17 aux côtés de Désiré Doué et Mathys Tel en attaque à un contrat pro obtenu grâce à un concept YouTube ? Pour ça, il faut désormais demander à Tom Saettel. Vainqueur de « Qui va signer pro ? », lancé par Valentin Liénard et le Pau FC, le jeune attaquant va reprendre le fil d’une carrière freinée par la maladie alors qu’il était tout proche du groupe pro à Strasbourg. Impressionnant lors des tests sur YouTube, il ne lui reste plus qu’à confirmer. Et puis, il faut bien l’avouer, ça serait marrant que cette success story continue, alors qu’il devrait être ardemment suivi sur les réseaux l’an prochain.

Khalil Ayari

C’est une sacré point d’interrogation qu’est Khalil Ayari. Signé par le PSG l’an dernier en provenance du Stade Tunisien, il n’a jamais évolué avec les champions d’Europe… avant d’être appelé pour la Coupe du monde avec les Aigles de Carthage. S’il a, là aussi, fait banquette tout au long de la compétition, il y a forcément quelque chose en lui que le grand public n’a pas encore vu. Prêté par le PSG à Dunkerque pour la saison, il devrait être l’une des attractions de la saison dans le Ch’Nord, plus pour son CV que pour ce qu’il a montré balle au pied jusqu’ici.

Killian Corredor : « Il faut que je retrouve ce plaisir d’enfoncer les gardiens »