Steven Nzonzi explique pourquoi il a choisi Dunkerque

Un dernier club pour la route ? Champion du monde avec les Bleus en 2018, Steven Nzonzi a refait parler de lui ces derniers jours après qu’il a choisi de rejoindre Dunkerque lors de ce mercato. Invité de l’émission l’Intégrale Sport diffusé sur les ondes de RMC ce mercredi il a livré les raisons qui l’ont poussé à signer dans le Nord.

Une motivation guidée par sa famille

Libre de tout contrat après la fin de son aventure à Stoke City, le milieu de terrain de 37 ans a expliqué qu’il voulait retrouver la France pour ce qui pourrait être sa dernière saison comme footballeur professionnel, comme il l’a suggéré : « Je suis dans l’optique où c’est certainement ma dernière saison. C’est bien de se préparer mentalement à ça. Forcément on va voir, si je fais 30 bons matchs et que je réponds aux exigences, je pourrais continuer ». L’ancien joueur de la Roma a surtout avancé l’argument de la simplicité pour lui comme pour sa famille : « J’en avais besoin. J’ai pas mal déménagé ces dernières années et c’est dur mentalement de s’adapter. J’ai trois enfants dont deux en bas âge donc c’est forcément une galère. Revenir en France, dans mon pays, où je connais la culture c’est aussi l’opportunité pour ma famille et mes amis de me voir tous les week-ends ».

Nzonzi a également assuré avoir eu des contacts avec des écuries de Ligue 1 mais que l’offre des Maritimes était concrète et qu’il ne souhaitait pas attendre la fin du mercato : « J’avais des contacts mais rien de concret. Mais je ne voulais pas attendre la dernière semaine du mois d’août pour aller dans un club où tu n’es pas forcément la priorité. J’arrive dans un club où je me sens important ». Celui qui compte 20 capes avec les Bleus va donc connaître son troisième club dans l’Hexagone, après Amiens où il est passé professionnel (2007-2009) et le Stade rennais où il a été prêté une saison par la Roma (2020-2021), le douzième de sa carrière.

Et pourquoi pas emmener Dunkerque en Ligue 1.

Un champion du monde 2018 signe en Ligue 2