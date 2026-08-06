Le Malawi s'offre une qualification historique, le Nigeria sera également au rendez-vous des quarts

Des rebondissements jusqu’au dernier moment. La phase de poule du Groupe C a rendu son verdict ce mercredi soir. Alors que rien n’était encore joué dans ce groupe présenté comme celui de la mort, ce sont finalement le Nigeria et le Malawi qui se sont offerts les deux billets pour les quarts de finale. Le Nigeria a largement surclassé l’Égypte, au terme d’une rencontre où les penaltys auront une nouvelle fois été mis à l’honneur (2-6), tandis que le Malawi s’est incliné face à la Zambie (1-2).

Une défaite qui vaut mille victoires et des calculs complexes

Invaincu lors des deux premiers matchs, le Malawi a cette fois du mettre genou à terre face à la Zambie. Les Copper Queens ont scellé le destin de la rencontre dès la première période après le but pratiquement sur le coup d’envoi de Barbra Banda (0-1, 2e), puis le but du break inscrit par Prisca Chilufya (0-2, 37e). Tabitha Chawinga, déjà buteuse face au Nigeria a inscrit son deuxième but de la compétition en seconde période (1-2, 72e), mais les Flames ne sont pas parvenues à revenir à hauteur de leurs adversaires. Une défaite qui n’a toutefois pas été synonyme d’élimination pour les protégées de Lovemore Fazili. C’est la Zambie qui a fait les frais de la règlementation de la CAF pour cette compétition. Avec trois équipes à 6 points à l’issue de cette troisième journée de groupe, ce sont les confrontations directes qui ont primé.

Pour pouvoir départager les trois nations, la CAF a donc décidé de retirer les résultats obtenus face à l’Egypte, ce qui a porté préjudice aux Copper Queens qui avaient inscrit six buts contre les Cléopâtre. Après ce recalcul, ce sont donc les Malawites et les Nigérianes qui s’offrent les deux places qualificatives. La CAF justifie ce classement en indiquant que la Zambie était éliminée en raison du nombre de buts marqués lors des confrontations directes, bien qu’elle affiche la meilleure différence de buts globale. Au terme de ce nouveau « mini-championnat » sans l’Égypte, les trois équipes étaient à égalité avec une différence de buts de 0. C’est donc le nombre de buts marqués parmi les trois équipes qui a fait foi : le Malawi a ainsi inscrit quatre buts lors des deux rencontres, le Nigeria trois, tandis que la Zambie seulement deux. Ce qui explique le classement final et l’élimination des Copper Queens.

Embed x.com

Un match dicté par les penaltys

En difficulté lors de son entrée en lice face au Malawi (2-3), le Nigeria a su réagir pour ne pas prendre la porte dès la phase de groupe. Après un court, mais ô combien précieux, succès face à la Zambie lors de la 2e journée (1-0), les championnes d’Afrique en titre ont terrassé l’Égypte. Particulièrement généreuses dans leur surface, les Égyptiennes n’ont pas dérogé à la règle ce mercredi soir en offrant trois penaltys aux Super Falcons. Asisat Oshoala (0-1, 21e), Christy Ucheibe (1-4, 81e) et Rasheedat Ajibade (2-5, 90e+1) ne se sont pas faites prier pour les convertir. Gift Monday (0-2, 45e+2), Uchenna Kanu (1-3, 57e) et Joy Omewa (2-6, 90e+9) se sont chargées des trois autres buts nigérians. Les Égyptiennes ont toutefois sauvé l’honneur en inscrivant leurs deux premiers buts de la compétition grâce à Nadi Ghazi, évidemment sur penalty comme le voulait la thématique du match (1-2, 45e+10). L’attaquante de 24 ans s’est même offert un doublé en concluant parfaitement le mouvement collectif égyptien (2-4, 84e).

Les calculs sont compliqués Kevin.

Malawi 1-2 Zambie

Buts : Ta.Chawinga (72e) pour les Flammes // Banda (2e), Chilufya (37e) pour les Copper Queens

Égypte 2-6 Nigeria

Buts : Ghazi (45e+10 SP) pour les Cléopâtre // Oshoala (21e SP), Monday (45e+2), Kanu (57e), Ucheibe (81e SP), Ajibade (90e+1 SP), Omewa (90e+9) pour les Super Falcons

Le Malawi continue d'écrire son histoire, le Nigeria se rassure