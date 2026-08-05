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  • C1
  • 3e tour
  • Fenerbahçe-Sturm Graz (2-0)

Fenerbahçe prend une option sur les barrages

LB
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Fenerbahçe prend une option sur les barrages

Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz

Buts : Talisca (9e), Greenwood (45e) pour le Fener

Un match auquel les Lyonnais devraient être attentifs. Les matchs du troisième tour préliminaire de Ligue des champions suivent leur cours. Après la défaite mardi soir de l’Olympique lyonnais sur la pelouse du Sparta Prague (2-1), les adversaires potentiels des Gones en barrage ont disputé leur match aller ce mercredi soir. Dans un stade Şükrü Saracoğlu incandescent, Fenerbahçe a pris le meilleur sur Sturm Graz en s’imposant 2 à 0 et s’assurant une certaine avance avant le match retour prévu le 11 août prochain.

45 minutes suffisent

Il n’y aura pas eu de rang d’observation entre les deux équipes durant ce match. Fenerbahçe a tout de suite pris le contrôle du ballon, malgré l’incursion de Jon Gorenc Stankovic dans le camp turc pour servir  Seedy Jatta d’une passe lobée, mais finalement sans danger pour la défense des Bleus marine et jaunes (6e). Mais ce sont bien les Turcs qui ont pris de l’avance au tableau d’affichage grâce à Talisca, parfaitement servi par Kerem Aktürkoğlu, qui a décoché une frappe imparable à l’entrée de la surface autrichienne (1-0, 9e). S’il est coutume de dire qu’il est bon de marquer avant le quart de jeu, le dicton s’impose également aux buts inscrits juste avant la mi-temps. C’est au moment où le quatrième arbitre brandissait son panneau lumineux pour indiquer les cinq minutes d’arrêt de jeu que Mason Greenwood a décidé d’ouvrir son compteur but avec le Fener. Positionné à l’entrée de la surface pour recevoir le corner, l’ancien joueur de Getafe a décoché une frappe du gauche qui a totalement pris à revers Daniil Khudyakov (2-0, 45e).

L’Anglais aurait pu s’offrir un doublé en seconde période, mais cette fois-ci sa tentative a été parfaitement interceptée par Khudyakov (59e). Tout comme Talisca qui s’est offert deux situations coup sur coup, mais encore une fois le portier russe était sur ses gardes (67e, 68e). Fenerbahçe est donc à 90 minutes de se qualifier pour les barrages de la C1 et affronter les Lyonnais, s’ils parviennent à renverser le Sparta au Groupama Stadium mardi.

De quoi parfaitement emboîter le pas de l’équipe féminine du Fener qui s’est imposée 2 à 1 face au FC Kharviv lors du 2e tour de qualification pour la Ligue des champions ce mercredi.

Fenerbahçe SK (4-3-3) : Gunok – Oosterwolde (Brown, 30e), Aké, Skriniar, Semedo (Muldur, 85e) – Guendouzi, Kanté, Asensio (Kahveci, 69e) – Akturkoglu (Aydin, 85e), Talisca, Greenwood (Fred, 69e). Entraîneur : İsmail Kartal.

Sturm Graz SK (4-4-2) : Khudyakov – Heil, Vallci, Mitchell, Soglo – Hodl (Beganovic, 87e), Weinhandl (Fosso, 64e), Gorenc Stankovic, Seidl (Mamageishvili, 64e) – Wlodarczyk (Kayombo, 46e), Jatta (Weiper, 64e). Entraîneur : Fabio Ingolitsch.

Un gros morceau attendra l’OL dans un potentiel barrage de C1

LB

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