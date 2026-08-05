Nampalys Mendy assure que « descendre puis remonter, ce n’est pas facile »

Pas à nous. Alors que le FC Metz fait des aller-retours depuis cinq saisons entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c’est au sein du deuxième échelon que les Grenats débutent 2026-2027, par la réception de Guingamp ce samedi (20h45). Avec un statut de favori pour la montée ?

« Mis à part le fait qu’il y ait des équipes passées par la Ligue 1, ce sera de toute manière très difficile, tempérait le milieu de terrain Nampalys Mendy, présenté à la presse ce mercredi, cinq jours après l’officialisation de son arrivée libre. De descendre puis remonter, ce n’est pas quelque chose de facile. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d’exigence et je suis là pour apporter ce que je peux pour y parvenir. »

Expérience des cadres sénégalais pour remonter

Le Sénégalais (35 sélections) fait partie du trio de joueurs les plus expérimentés de l’effectif. Avec ses 164 matchs de Ligue 1 entre Monaco, Nice et Lens, sans compter sa centaine de matchs de Premier League avec Leicester, il est devancé de peu par ses compatriotes Habib Diallo (175) et Bouna Sarr (180). « On est passé par là nous aussi (le fait de s’appuyer sur des grands frères dans le vestiaire), se souvient celui qui sort d’une pige à Watford à 34 ans. On a eu l’exemple de certains anciens joueurs qui étaient là pour nous : si aujourd’hui on peut faire la même chose avec les plus jeunes, je serais ravi. »

Et leur fournir un mode d’emploi sur le bon fonctionnement d’un ascenseur.

Gauthier Hein quitte encore le FC Metz