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Leverkusen claque 30 millions sur un joueur de Naples

MJ
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Leverkusen claque 30 millions sur un joueur de Naples

Ça va encore causer espagnol dans le couloir gauche. Après le départ d’Alejandro Grimaldo à l’Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen a choisi Miguel Gutiérrez pour le remplacer. Le latéral quitte Naples pour s’engager jusqu’en 2031 avec le club allemand, contre 30 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter deux millions de bonus. Seulement une saison après son arrivée en Italie, le joueur formé au Real Madrid aura été longtemps freiné par son opération à la cheville, qui l’avait notamment contraint à manquer le début de saison. Il a tout de même disputé 36 rencontres avec Naples mais seulement 18 comme titulaire.

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Naples fait quand même sa marge

Naples réussit donc à réaliser un joli bénéfice. Recruté à Gérone pour 18 millions d’euros, Gutiérrez est revendu un an plus tard pour 30 millions. Le club de Campanie réalise ainsi une jolie plus-value malgré un passage express du latéral espagnol.

Pas toujours titulaire mais rentable.

Un club allemand pour renflouer les caisses de l'OM ?

MJ

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