L'OL vend une de ses pépites à Leverkusen

Dommage. Afonso Moreira n’est plus un joueur de l’Olympique lyonnais. Comme pressenti depuis plusieurs jours, l‘ailier portugais s’est officiellement engagé avec le Bayer Leverkusen ce jeudi.

Considéré comme l’une des révélations de la saison 2025-2026, l’international U21 a inscrit huit buts et délivré onze passes décisives en 37 apparitions. En mai dernier, il avait prolongé avec les Gones jusqu’en 2030.

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Une très belle plus-value avant la DNCG

Arrivé pour 2 M€ du Sporting CP durant l’été 2025, Moreira sera donc resté à peine un an à l’OL. Mais l’offre était bien trop saliveuse pour être refusée. Le Portugais a été vendu pour un « montant pouvant atteindre 33,6 M€, dont 4,1 M€ de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value », a précisé le club rhodanien.

Cette vente est une aubaine pour Lyon qui va passer devant la DNCG la semaine prochaine. « Merci à Afonso pour cette saison passée à nos côtés, a soufflé la présidente de l’OL. Je suis reconnaissante d’avoir pu rencontrer une personne aussi dévouée à son club, capable de nous rendre heureux chaque fois qu’il touchait un ballon de football. Afonso restera à jamais dans nos cœurs, marquant de son empreinte cette saison de reconstruction »

Win win, donc.

L’OL proche de boucler une belle vente avant la DNCG