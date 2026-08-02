Et si Waldemar Kita vendait le FC Nantes ?

L’heure de la libération a-t-elle sonné à Nantes ? Selon le journal La Tribune Dimanche, spécialisé dans l’économie et la finance, un accord de vente existerait entre la famille Kita et un groupe d’investisseurs. Pour le moment, le dirigeant dément.

Une vente à 70 millions… de transferts ?

Selon le média, un protocole d’accord avec « un groupe d’investisseurs, aux fonds d’origine britanniques » existerait depuis trois semaines et serait quelque peu alambiqué.

Pour la faire courte, il faudrait que les Canaris vendent pour 70 millions d’euros pour que l’accord tienne. Avec probablement 30 millions issus de la vente de Mathis Abline, ce total, colossal, ne semble plus inatteignable. Le FCN compte en effet quelques joueurs avec une valeur marchande intéressante, comme Johann Lepenant, Herba Guirassy, Louis Leroux, Tylel Tati et pourquoi pas Yassine Benhattab.

Selon La Tribune Dimanche, Waldemar Kita attendrait pas moins de 120 millions pour céder son club, rien que ça, même si la relégation devrait le forcer à revoir ce chiffre à la baisse. Passées ces révélations, le clan Kita nie en bloc auprès du journal : « Nous démentons formellement toute signature d’un protocole d’accord. Il s’agit d’une rumeur totalement infondée qui circule déjà depuis plusieurs mois, et dont le seul but ne peut-être que de déstabiliser le club. »

On connaît tous un Nantais qui rêve que ce soit beaucoup plus que des rumeurs.

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