Sparta Capital remercie (sans rire) Gérard Lopez

Attention, exercice de haute voltige. En attendant l’audience devant le CNOSF, prévue mercredi 5 août et qui sera déterminante dans le maintien (ou non) des Girondins de Bordeaux en National 1 (ex-National 2), le repreneur du club Sparta Capital a publié un communiqué ce dimanche, dans lequel le patron du fonds d’investissements britannique Franck Tuil remercie en long, en large et en travers… Gérard Lopez.

Embed t.co

Relégations à la chaîne et fondations solides

« Lorsque Jogo Bonito [la société de Gérard Lopez, NDLR] a repris les Girondins de Bordeaux [en 2021, NDLR], le club était au bord de la disparition. Cette reprise a permis de sauvegarder une institution historique du football français et de préserver son avenir », avance le communiqué, qui salue également « des investissements considérables […] afin de reconstruire le club et de lui redonner les moyens de retrouver la place qui est la sienne ». Pour rappel, en cinq ans, le club est passé de la Ligue 1 au National 2.

Pour Sparta Capital, le bilan de Gérard Lopez, « profondément touché par les nombreuses critiques dont il a fait l’objet », se mesure à travers « une situation financière beaucoup plus saine » et « une structure de coûts durablement assainie, bien plus solide que celle héritée lors de la reprise. Ces fondations offriront au club les moyens de construire son avenir avec davantage de stabilité. »

Comme on dit au poker, l’autre passion de l’investisseur James Bord, on paye pour voir.

Tout comprendre de la situation des Girondins de Bordeaux