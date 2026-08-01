Catastrophe à Bordeaux : il manque la moitié de la somme nécessaire au rachat des Girondins

Décidément, rien ne sera épargné aux supporters. Alors que la tête des Girondins de Bordeaux semblait sauvée après que le fonds d’investissements Sparta assurait avoir réuni les 10 millions d’euros nécessaires pour maintenir le club en National 1, le quotidien Sud Ouest avance ce samedi après-midi qu’il manquerait la moitié de la somme.

Les bornes ont des limites

Selon les informations du journal, les 5 millions ont été versés par James Bord, l’un des investisseurs arrivés avec Dominique Delport, lequel s’est proclamé « futur président du FC Girondins de Bordeaux » sur Twitter. L’autre moitié devrait arriver sous peu, via les fonds de Bord, mais aussi de Felix Roemer, un entrepreneur d’origine allemande avec lequel il avait tenté de racheter – sans succès – Sheffield Wednesday en cours de saison via l’entreprise Short Circuit Science, spécialisée dans l’analyse de données sportives à l’aide de l’IA.

Sud Ouest précise également que le CNOSF aurait accepté de patienter encore un peu « au regard du premier versement effectué et de la lettre d’intention signée par les investisseurs » et ce, alors que la somme aurait dû être versée en intégralité à la date du 31 juillet.

L’été 2026, loin d’être le plus reposant en Gironde.

Un ancien de M6 à la tête des Girondins ?