L'Union saint-gilloise s'offre un renfort de poids dans ses bois

Un bonheur n’arrive jamais seul. Après avoir remporté la Supercoupe de Belgique face au FC Bruges ce vendredi soir (1-1, 5-4 tab), l’Union saint-gilloise s’est trouvé son nouveau dernier rempart. Ce samedi, le vice-champion de Belgique a enregistré la signature d’Hervé Koffi. Le portier burkinabé arrivé en provenance du RC Lens pour un prêt d’un an avec option d’achat.

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Retour au (plat) pays

Déjà prêté à Angers la saison dernière, Koffi sort d’un très bon exercice (10 clean sheets en 36 matchs disputés). Son arrivée à Bruxelles rime avec un troisième passage en Belgique, puisqu’il avait déjà porté les couleurs de Mouscron (en prêt de Lille) en 2020-2021, puis de Charleroi les trois années suivantes.

Avec l’Union, un premier défi de taille l’attend : le troisième tour qualificatif pour la Ligue des champions face à Bodø/Glimt.

Lens va perdre sa révélation de la saison passée pour une somme record