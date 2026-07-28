Pierre Sage et Crystal Palace déplumés par Lens

À sens unique. En ouverture du tournoi amical de Côme ce mardi, Pierre Sage, désormais à la tête de Crystal Palace, retrouvait son ancienne équipe, le RC Lens. Les retrouvailles ont tourné à la correction. Les Sang et Or n’ont fait qu’une bouchée des Eagles (3-0).

Dans une rencontre de 45 minutes, le club nordiste, désormais sous la houlette de Dino Toppmöller, n’a pas attendu longtemps avant de faire plier la défense du club anglais, déjà corrigé par Bromley (D3) samedi (0-3). Après une belle action collective, Florian Thauvin a délivré un centre millimétré à Odsonne Édouard, qui a taclé pour pousser le ballon au fond des filets (4e).

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Une balade de santé

L’ancien attaquant du PSG ne s’est pas arrêté là puisqu’il a ensuite profité d’un service de Saud Abdulhamid pour claquer une belle volée du droit (21e). Enfin, le jeune Andrija Bulatović a probablement marqué le but de la soirée, tuant le suspense d’une magnifique frappe enroulée de l’entrée de la surface (22e). Les Sang et Or n’ont pas pour autant terminé leur journée car ils enchaîneront avec une deuxième rencontre de 45 minutes face à Famalicão, cinquième du dernier championnat portugais, à 22 heures.

Mieux vaut se vautrer maintenant.

Sage confie avoir refusé de nombreuses offres pour Crystal Palace