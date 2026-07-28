Barcola a donné son accord à un grand d'Angleterre

Bradley mais certainement pas bradé. Attaquant du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola pourrait bientôt faire ses valises pour rejoindre le Liverpool FC. D’après L’Équipe, le joueur de 23 ans a discuté avec Andoni Iraola et donné son accord de principe à Liverpool.

Une annonce prévisible depuis déjà quelques jours, étant donné que le natif de Villeurbanne avait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. Une nouvelle étape de franchie, qui pourrait définitivement acter le départ du joueur français du club parisien.

Le PSG désormais ouvert aux discussions avec Liverpool

Lié jusqu’en 2028 au club de la capitale, Barcola n’arrivera donc pas gratuit à Liverpool s’il venait à y signer dans les prochains jours. Selon L’Équipe, les dirigeants parisiens sont désormais prêts à discuter avec leurs homologues anglais. Pour combien de millions Paris lâchera-t-il son élément ? Pour un joueur qui sort d’une Coupe du monde réussie et de saisons pleines avec le double champion d’Europe en titre, on peut évidemment imaginer des montants astronomiques.

Sinon, c’est quoi le petit surnom que réserve Zizou à Bradley Barcola ? Lui qui adore appeler Didier Deschamps «DD»…

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