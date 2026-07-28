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Zinédine Zidane s’exprime sur la situation de Christophe Gleizes

EM
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Zinédine Zidane s’exprime sur la situation de Christophe Gleizes

#FreeGleizes. Ça y est, Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Il a été présenté à la presse, ce mardi. Mais pendant ce temps,notre collègue et ami Christophe Gleizes est toujours emprisonné en Algérie, attendant toujours une grâce présidentielle qui lui permettrait de retrouver famille et amis en France.

Le (petit) message de soutien de ZZ

Lors de cette conférence de presse d’intronisation, Zinédine Zidane a été interrogé le cas de Christophe Gleizes et a présenté son soutien à notre confrère : « La Fédération française de football soutient Monsieur Gleizes et sa famille. On espère simplement qu’il puisse rentrer à la maison avec ses parents. Je ne me suis pas trop exprimé sur ce dossier-là, je ne prends pas la parole dans n’importe quel cas. Ça, ça ne va pas changer. Je suis parent, je veux juste qu’il rentre chez lui pour voir sa famille. »

On l’espère tous et rapidement.

Zinédine Zidane : « DD c'est DD, Zizou c'est Zizou »

EM

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