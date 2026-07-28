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Un cadre de Manchester City prolonge jusqu'en 2031

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Un cadre de Manchester City prolonge jusqu'en 2031

Il était le plus gros transfert pour un défenseur en 2023, personne ne l’a encore délogé en 2026. Acheté 90 millions à Leipzig, Joško Gvardiol prolonge de trois ans son contrat initial avec Manchester City, soit jusqu’en 2031, a annoncé le vice-champion d’Angleterre.

Une saison marquée par une grave blessure

Le Croate (52 sélections, 4 buts) sort d’une saison marquée par une fracture du tibia début janvier, qui l’a éloigné des terrains pendant quatre mois, juste à temps pour revenir en fin de saison et faire partie du groupe de Zlatko Dalić pour la Coupe du monde (éliminé en seizièmes de finale contre le Portugal).

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Nommé Cityzen de la saison 2024-2025, le défenseur central gaucher cumule 122 matchs toutes compétitions confondues en trois saisons avec Manchester City, avec qui il a remporté la Supercoupe d’Europe et la Coupe du monde des clubs en 2023, la Premier League et le Community Shield en 2024 ainsi que la Coupe de la ligue anglaise en 2026 (ne participant pas à la FA Cup).

On ostaje, soit se queda dans la langue d’Ivan Rakitić.

Rodri, révélateur de l’été du Real Madrid

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