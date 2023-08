Joško Gvardiol à Manchester City : 90 millions de solutions

« Si tu pouvais jouer avec onze milieux de terrain, tu le ferais. » Dans son livre Pep Guardiola, The Evolution, Martí Perarnau livre l’un de ses échanges avec l’entraîneur catalan lors de son passage au Bayern Munich. Pep Guardiola avait alors répondu que l’Allemagne lui permettait d’évoluer et pouvait le pousser à aligner plus d’attaquants que de milieux. Aujourd’hui, c’est l’Angleterre qui le transforme et l’incite à se focaliser sur les défenseurs. Inconcevable à ses débuts sur le banc, le vainqueur de la dernière Ligue des champions n’hésite plus à bâtir son onze de départ depuis l’arrière. La récente arrivée de Joško Gvardiol à Manchester City souligne bien son intérêt grandissant pour le poste de défenseur.

Promis aux sommets

Afin d’attirer le central du RB Leipzig, les Skyblues n’ont pas hésité à casser leur tirelire une nouvelle fois. Les 90 millions d’euros dépensés font même du Croate le défenseur le plus cher de l’histoire. Patrick Guillou, consultant pour beIN Sports, diffuseur de la Bundesliga, n’est pas surpris par son prix : « Dans le futur, il va incontestablement faire partie du top 5 des défenseurs centraux. » L’arrivée de Gvardiol chez le champion d’Europe n’est une surprise pour personne. Son mètre 85 et son imposante barbe lui ont déjà permis, du haut de ses 21 ans, de montrer à la terre entière qu’il n’avait rien à envier à personne dans le domaine de la rugosité. « C’est un défenseur dans l’âme qui veut s’imposer dans les duels, même aériens, répète celui qui a commenté la plupart de ses matchs en Allemagne. Il a aussi de grosses qualités de vitesse. Quand tu défends à 50 mètres de tes buts, ça peut servir. » Au-delà de son niveau physique impressionnant, c’est surtout sa justesse technique qui a fait succomber Pep Guardiola. Les aptitudes spécifiques du gaucher seront forcément utilisées au cœur des multiples circuits de sortie de balle.

À l’image de Dayot Upamecano, aussi passé par la case Red Bull, le Croate est reconnu pour ses qualités de relance tout en se laissant parfois surprendre par les événements. Davantage sous le feu des projecteurs au Bayern Munich, l’international français a été pointé du doigt à plusieurs reprises. « À Leipzig, on accepte que les jeunes fassent quelques erreurs, mais ça ne sera pas pardonné à Manchester City », estime Patrick Guillou. Le natif de Zagreb va aussi devoir digérer la somme astronomique dépensée par son nouvel employeur. Encore une fois, le consultant spécialiste de Bundesliga ne s’en fait pas pour lui : « Gvardiol a 21 ans, il est en avance sur tous les autres gros transferts à ce poste. »

Une défense centrale expérimentale

Joško Gvardiol arrive dans un collectif huilé à la perfection et dans une défense à la concurrence féroce. Pour construire son triplé historique la saison dernière, Manchester City s’est appuyé sur un socle défensif composé de Rúben Dias, John Stones, Nathan Aké ou encore Manuel Akanji, tous défenseurs centraux. Parmi les nombreuses évolutions, Stones a parfois été placé au milieu de terrain, aux côtés de Rodri, tandis que Aké et Akanji ont joué sur les côtés durant presque toute la saison pour pallier les blessures de Kyle Walker et la mise à l’écart de João Cancelo. Le transfert du Croate s’inscrit dans cette optique de guerre ouverte aux latéraux.

Désormais, l’heure est à l’accumulation des défenseurs centraux chez les Cityzens. « Le plus important va être le système de jeu. Je préfère Gvardiol dans l’axe que côté gauche où il avait quelques problèmes d’alignement et de réflexes dans l’espace par rapport à l’adversaire. Dans le cœur du jeu, dans une défense à 4, il est très impressionnant », souligne Patrick Guillou. Pep Guardiola doit se creuser la tête, mais depuis le temps qu’il souhaitait mettre la main dessus, on imagine qu’il a déjà bien réfléchi aux meilleurs moyens de l’incorporer à son jeu de position. L’ancien du RB Leipzig devrait se placer à côté de Rúben Dias pour former une charnière alléchante et à même de mettre à profit la patte gauche du dernier arrivé. Cela permettrait-il à John Stones de monter encore d’un cran ? De tels défenseurs dans son dos lui assureraient un peu plus de libertés balle au pied aux abords du camp adverse. L’arrivée Joško Gvardiol va amener Pep Guardiola à se réinventer une nouvelle fois. Si les deux hommes n’ont que deux lettres de différences dans leur nom, ils ont surtout beaucoup de choses en commun pour permettre à Manchester City d’évoluer encore et encore.

