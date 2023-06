L'histoire dingue derrière le repositionnement de Stones au milieu de terrain par Guardiola

Le sacre de Guardiola, aussi.

Dans sa quête perpétuelle de nouvelles idées, Pep Guardiola a surpris son monde cette saison en osant replacer John Stones un cran plus haut pour le placer aux côtés de Rodri au milieu de terrain. L’expérimentation, qui a magnifiquement fonctionné, a une fois de plus porté ses fruits ce samedi soir en finale de Ligue des champions, tant le joueur anglais a brillé face à l’Inter. Derrière cette idée pour le moins originale se cache une histoire assez dingue révélée par Domènec Torrent, l’ancien adjoint de Guardiola qui l’a suivi à Barcelone, au Bayern, et à City jusqu’en 2018.

« Cruyff utilisait déjà cette position hybride mais à l’envers : (Miguel Ángel) Nadal commençait au milieu et venait se placer entre les défenseurs centraux. La première fois que nous avons vu le mouvement inverse était contre Vålerenga », a-t-il expliqué pour le média espagnol El País. C’est donc lors d’un match amical contre une équipe norvégienne le 29 juillet 2010 que Pep Guardiola aurait été ébloui par cette innovation tactique proposée par Martin Andersen, ancien joueur de Blackburn et de Molde notamment et donc devenu entraîneur par la suite. Ce jour-là, le Danois avait replacé le défenseur norvégien Stefan Strandberg plus haut sur le terrain et captivé l’attention du technicien catalan, qui a donc gardé cette idée en tête longtemps, jusqu’au point de l’appliquer en finale de C1.

Il faudrait au moins rendre les droits d’auteur.

