Guardiola assure que Manchester City sera son dernier club

Après 17 ans au charbon, Pep Guardiola déclare dans un podcast de Dani Garcia qu’il n’aura « pas l’énergie nécessaire » pour relancer une aventure avec un nouveau club. Rongé par le stress, épuisé par son acharnement et sa carrière bien remplie, il n’hésite pas à affirmer qu’à la fin de son contrat, prolongé jusqu’en 2027, il raccrochera les tableaux blancs et les marqueurs. Le Catalan de 53 ans estime ne plus être en capacité de reconstruire tout un projet sportif, physique et tactique avec un nouveau club. Manchester City sera donc sa dernière aventure en club : « Ce que je ne ferai pas, c’est de quitter Manchester City pour aller dans un autre pays et faire la même chose qu’aujourd’hui. »

Une sélection pour souffler

La seule option pour revoir Pep dans une zone technique après 2027 serait dans un rôle de sélectionneur international. L’exercice lui semble moins dense et intense : « Peut-être une équipe nationale, mais c’est différent. » Quoi qu’il arrive, ce ne serait pas immédiatement, car il évoque le besoin de se reposer. L’Angleterre lui avait déjà fait des appels de phares pour ce poste, sans que cela ne mène à quoi que ce soit.

Macron lui rappellera que la retraite, c’est à 64 ans, donc il a vite intérêt à revenir cotiser…

