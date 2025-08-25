Le Real Madrid est le club européen qui paye le mieux ses joueurs

Money, money, money.

Avec un salaire annuel moyen de 11,2 millions d’euros par joueur pour la saison 2025-2026, le Real Madrid est de loin le club européen qui paye le mieux selon les sites spécialisés Betideas et Capology data. Si ce chiffre est en légère baisse, il serait tout de même 60 % supérieur à la plupart des autres grands clubs du Vieux Continent.

Paris à la cinquième position

Le FC Barcelone et Manchester City complètent le podium avec respectivement 7,91 millions d’euros et 7,43 millions pour cette saison. À noter que chez les Cityzens, les salaires nets des joueurs ont augmenté de plus d’1 million d’euros par rapport à 2024-2025. En quatrième position, on retrouve le Bayern Munich (7,38 millions d’euros), suivi de près par Paris Saint-Germain et Arsenal, tous deux à environ 7 millions d’euros. Aucun club italien ne figure dans le top 10, toujours selon les sites spécialisés.

Toujours sur le départ, Rodrygo ?

Pep Guardiola : « Avec l’année que nous avons vécue à City, en Espagne, j’aurais déjà été licencié »