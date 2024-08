Amicaux : le Barça bat le Real, Manchester City croque Chelsea, Liverpool se fait plaisir contre Manchester United

Il y avait autre chose à regarder que les Jeux Olympiques cette nuit !

Les JO occupent une bonne partie de la scène médiatique sportive, mais pendant ce temps, les clubs continuent de se préparer doucement mais sûrement pour le début de la saison. Au menu de la nuit notamment : un Clásico, presque passé inaperçu, et revenu dans l’escarcelle des Catalans. Le Barça, largement remanié (seuls Lewandowski, Baldé, ter Stegen, Christensen et Martinez faisaient office d’anciens dans le onze), s’est imposé grâce à un doublé du jeune Pau Victor (2-1). Il y avait un peu plus de visages connus côté Real (Modrić, Endrick, Rüdiger, Courtois, Güler…), mais c’est le jeune Argentin Nico Paz qui a inscrit le seul but madrilène du soir.

Après avoir battu Arsenal plus tôt dans la semaine, Liverpool s’est offert un nouveau succès face à un cador anglais, avec une jolie victoire contre Manchester United (0-3). Fabio Carvalho, Curtis Jones et Kostas Tsimikas sont les buteurs, alors qu’Ibrahima Konaté était titulaire côté Reds. Un peu plus tôt dans la soirée, Manchester City s’est fait plaisir face à Chelsea (4-2), avec un Erling Haaland de retour aux affaires, avec un triplé, et Oscar Bobb lui aussi buteur. Pour les Blues, Noni Madueke et Raheem Sterling ont marqué.

Encore quelques jours à patienter avec le grand retour des championnats.

