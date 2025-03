À Florence, l’Atalanta cale encore dans la course au titre

Fiorentina 1-0 Atalanta

But : Kean (45e) pour la Fio

Le Bergamasque n’a pas de complexe d’infériorité, mais ça serait bien de le montrer.

Encore en lice pour caresser le Scudetto après un énorme succès sur la pelouse de la Juventus (0-4) début mars, l’Atalanta (3e) est peut-être redescendue sur terre ce dimanche à Florence (1-0). Battue par la Fiorentina et un Moise Kean toujours aussi efficace, la formation de Gian Piero Gasperini enchaîne un deuxième revers de suite en championnat après sa défaite dans le choc face à l’Inter avant la trêve (0-2). Très bonne opération pour la Fio (7e), qui colle aux basques de la Roma et de la Juve.

16 - Moise Kean (16) is the first Italian player to score more than 15 goals in a #SerieA season with Fiorentina since Giuseppe Rossi, 16 goals in 2013/14. Unstoppable. pic.twitter.com/fv4D1gRGax — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 30, 2025

Parti du milieu de terrain après une perte de balle adverse, l’ancien Parisien s’est offert un solide rush en solitaire, conclu en toute décontraction, pour inscrire son 16e pion de la saison juste avant la pause. Des chiffres plus atteints pour un Italien sous les couleurs de la Viola depuis un certain Giuseppe Rossi. Avant les rencontres de l’Inter face à l’Udinese et de Naples face au Milan, la Dea compte provisoirement six et trois points de retard sur les deux premiers et peut donc voir le wagon de tête s’envoler sans elle.

Plus le droit de flancher désormais : la Juve (5e) n’est plus qu’à trois points derrière, dans la course au dernier spot pour la Ligue des champions.