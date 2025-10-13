S’abonner au mag
  • Littérature
  • Idée cadeau

So Foot sort un beau livre de 192 pages consacré à Michel Platini

So Foot
1 minute

Après Maradona et Zidane, SO FOOT s'attaque à un autre monument du football : Michel Platini. Le beau livre sortira le 5 novembre en librairie mais il est déjà possible de le précommander.

So Foot sort un beau livre de 192 pages consacré à Michel Platini

Michel Platini, qui a célébré ses 70 ans en 2025, est une légende du football français. Et du football tout court, d’ailleurs. Dès ses débuts à 20 ans, il devient un héros national, surnommé Platoche comme un membre de la famille de chaque foyer français.

Footballeur d’exception, il remporte trois Ballons d’Or, gagne l’Euro 84 et qualifie la France pour trois Coupes du Monde. Sélectionneur, il met fin au déclin des Bleus, avant de devenir un consultant visionnaire à la télévision et de se tourner vers les instances du football. Co-président de la Coupe du monde 1998, président réformateur de l’UEFA, il instigue le fair-play financier et frôle la présidence de la FIFA, avant d’être accusé de corruption puis blanchi.

C’est cette carrière riche en exploits et en rebondissements que raconte le nouveau beau livre de SO FOOT : 192 pages de textes et de photos magnifiques qui reviennent sur les clubs de sa vie, son impact en équipe de France, sa vision du jeu, son art du coup-franc, ses hauts, ses bas, son après-carrière et son héritage.

Le livre sort le 5 novembre 2025 mais il est déjà possible de le précommander :

Un beau cadeau à offrir ou à s’offrir !

La Croatie gagne petit contre Gibraltar, le Danemark élimine la Grèce

So Foot

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
142
41

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!