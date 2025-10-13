So Foot sort un beau livre de 192 pages consacré à Michel Platini

Après Maradona et Zidane, SO FOOT s'attaque à un autre monument du football : Michel Platini. Le beau livre sortira le 5 novembre en librairie mais il est déjà possible de le précommander.

Michel Platini, qui a célébré ses 70 ans en 2025, est une légende du football français. Et du football tout court, d’ailleurs. Dès ses débuts à 20 ans, il devient un héros national, surnommé Platoche comme un membre de la famille de chaque foyer français.

Footballeur d’exception, il remporte trois Ballons d’Or, gagne l’Euro 84 et qualifie la France pour trois Coupes du Monde. Sélectionneur, il met fin au déclin des Bleus, avant de devenir un consultant visionnaire à la télévision et de se tourner vers les instances du football. Co-président de la Coupe du monde 1998, président réformateur de l’UEFA, il instigue le fair-play financier et frôle la présidence de la FIFA, avant d’être accusé de corruption puis blanchi.

C’est cette carrière riche en exploits et en rebondissements que raconte le nouveau beau livre de SO FOOT : 192 pages de textes et de photos magnifiques qui reviennent sur les clubs de sa vie, son impact en équipe de France, sa vision du jeu, son art du coup-franc, ses hauts, ses bas, son après-carrière et son héritage.

Le livre sort le 5 novembre 2025 mais il est déjà possible de le précommander :

Un beau cadeau à offrir ou à s’offrir !

