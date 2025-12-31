Rasmus Højlund ne devrait pas revenir à Manchester United

Napoli et Højlund : un match parfait ?

Le transfert définitif de Rasmus Højlund vers Naples semble presque reglé. Dans une interview publiée ce mercredi par le Corriere dello Sport, le directeur sportif Giovanni Manna a expliqué que lors du prêt de l’attaquant l’été dernier par Manchester United, les conditions d’un transfert définitif avaient déjà été fixées. Il existe ainsi une option d’achat qui se transformerait en obligation d’achat si Naples se qualifie pour la Ligue des champions.

Højlund ne voulait aller qu’à Naples

Interrogé à ce sujet, Manna a parlé d’une « formalité » pour finaliser le transfert de l’attaquant. Dans une interview publiée mardi par Sports Illustrated, Højlund est revenu sur son choix de l’été dernier : « Napoli a vu une opportunité de me recruter et dès que j’ai entendu leur intérêt, j’ai clairement fait comprendre à mon entourage que je ne voulais aller qu’à Naples. » Le Danois semble en tout cas heureux en Italie.

Tant qu’il ne met pas de parmesan sur ses pâtes alle vongole.

