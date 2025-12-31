S’abonner au mag
  • Italie
  • Napoli

Rasmus Højlund ne devrait pas revenir à Manchester United

JE
Rasmus Højlund ne devrait pas revenir à Manchester United

Napoli et Højlund : un match parfait ?

Le transfert définitif de Rasmus Højlund vers Naples semble presque reglé. Dans une interview publiée ce mercredi par le Corriere dello Sport, le directeur sportif Giovanni Manna a expliqué que lors du prêt de l’attaquant l’été dernier par Manchester United, les conditions d’un transfert définitif avaient déjà été fixées. Il existe ainsi une option d’achat qui se transformerait en obligation d’achat si Naples se qualifie pour la Ligue des champions.

Højlund ne voulait aller qu’à Naples

Interrogé à ce sujet, Manna a parlé d’une « formalité » pour finaliser le transfert de l’attaquant. Dans une interview publiée mardi par Sports Illustrated, Højlund est revenu sur son choix de l’été dernier : « Napoli a vu une opportunité de me recruter et dès que j’ai entendu leur intérêt, j’ai clairement fait comprendre à mon entourage que je ne voulais aller qu’à Naples. » Le Danois semble en tout cas heureux en Italie.

Tant qu’il ne met pas de parmesan sur ses pâtes alle vongole.

Grâce à Højlund, Naples remet la pression sur le Milan

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 17h
129
73

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!