Le choc Lens-PSG va échapper à Ligue 1+

Un match dans le match pour diffuser un match dans le match. L’affiche au sommet de la 29e journée de Ligue 1 entre Lens et le Paris Saint-Germain, prévue le week-end du 11 au 12 avril prochain, s’annonce spéciale à plus d’un titre. En plus de son énorme enjeu sportif, le choc entre l’actuel leader du championnat et son dauphin ne sera pas disponible sur Ligue 1+, diffuseur habituel du championnat, mais sur beIN Sports, l’un de ses principaux concurrents en matière de droits TV.

Pourtant détenteur du premier choix de programmation lors des journées impaires, Ligue 1+ avait toutefois déjà sélectionné, en début de saison, la diffusion du match PSG-OL (prévu à la journée suivante) comme « l’une des affiches du top 10 » : ce choix anticipé fait ainsi les affaires de beIN Sports, qui récupère automatiquement son « premier choix » lors de la journée précédente. Et devinez quoi ? Il s’agit du fameux Lens-PSG, annoncé comme la finale potentielle de la Ligue 1 2025-2026.

Ce choix estival ne fait évidemment pas les affaires de Ligue 1+, qui manque ainsi l’opportunité de diffuser le choc, mais aussi d’attirer de potentiels nouveaux abonnés, alors que la plateforme officielle de la Ligue s’est récemment fait devancer par son concurrent franco-qatari dans l’obtention des droits pour les Coupes du monde 2026 et 2030.

beIN Sports 2-0 Ligue 1+.

