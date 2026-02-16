S’abonner au mag
  • France
  • Médias

Le choc Lens-PSG va échapper à Ligue 1+

FG
Le choc Lens-PSG va échapper à Ligue 1+

Un match dans le match pour diffuser un match dans le match. L’affiche au sommet de la 29e journée de Ligue 1 entre Lens et le Paris Saint-Germain, prévue le week-end du 11 au 12 avril prochain, s’annonce spéciale à plus d’un titre. En plus de son énorme enjeu sportif, le choc entre l’actuel leader du championnat et son dauphin ne sera pas disponible sur Ligue 1+, diffuseur habituel du championnat, mais sur beIN Sports, l’un de ses principaux concurrents en matière de droits TV.

Pourtant détenteur du premier choix de programmation lors des journées impaires, Ligue 1+ avait toutefois déjà sélectionné, en début de saison, la diffusion du match PSG-OL (prévu à la journée suivante) comme « l’une des affiches du top 10  » : ce choix anticipé fait ainsi les affaires de beIN Sports, qui récupère automatiquement son « premier choix » lors de la journée précédente. Et devinez quoi ? Il s’agit du fameux Lens-PSG, annoncé comme la finale potentielle de la Ligue 1 2025-2026.

Ce choix estival ne fait évidemment pas les affaires de Ligue 1+, qui manque ainsi l’opportunité de diffuser le choc, mais aussi d’attirer de potentiels nouveaux abonnés, alors que la plateforme officielle de la Ligue s’est récemment fait devancer par son concurrent franco-qatari dans l’obtention des droits pour les Coupes du monde 2026 et 2030.

beIN Sports 2-0 Ligue 1+.

Le PSG trop fort pour la Ligue 1 selon Pierre Sage ?

FG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.