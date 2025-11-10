Ce qu’il faut retenir de la 12e journée de Ligue 1

Le joueur du week-end

Emmanuel Emegha n’avait pas joué en Ligue 1 depuis un mois et demi. Entre-temps, Strasbourg a poursuivi sa marche en avant, Joaquín Panichelli a montré qu’il était plus qu’un remplaçant et la Meinau a enfin fini ses travaux. L’occasion était donc belle pour que le capitaine alsacien remette les points sur les i. Contre un Lille fatigué, le Néerlandais a marqué un doublé sur les deux seuls tirs cadrés de son équipe (2-0). Le premier sur une sortie manquée de Berke Özer, le second sur une passe décisive malheureuse d’Olivier Giroud. Strasbourg est quatrième de Ligue 1. Mieux : avec 22 points, il affiche son plus haut total après 12 matchs depuis la saison 1978-1979. Les anciens se souviennent d’une belle année.

La série du week-end

On aurait pu citer Rennes, vainqueur du Paris FC vendredi (1-0), qui enchaîne une deuxième victoire pour la première fois depuis avril, mais aussi Le Havre, qui n’a pas perdu depuis quatre matchs après son nul contre Nantes (1-1), mais Metz a fait fort. En renversant des tristes Niçois (2-1), les joueurs de Stéphane Le Mignan enregistrent une troisième victoire consécutive. Ils n’avaient pas vécu une telle série en Ligue 1 depuis 2021. Alors qu’ils étaient promis à la Ligue 2 il y a dix jours, les Messins sortent de la zone de relégation. Ils passent la trêve à la 14e place.

La chute libre du week-end

Encore une série, mais triste cette fois. Plus grand-chose ne tourne du côté d’Auxerre, qui va grandement gamberger pendant la trêve : les Icaunais ont enchaîné une quatrième défaite d’affilée, en affichant toutes leurs galères à Angers (0-2). Comme des symboles d’une équipe qui va mal, Clément Akpa a marqué contre son camp, et Donovan Léon n’a pas eu les gants assez fermes pour contenir Prosper Peter. L’AJA signe également un quatrième match sans marquer. Il est dernier de Ligue 1.

Le match du week-end : Monaco-Lens

Fort de sa victoire en Norvège en milieu de semaine, Monaco avait à cœur d’enchaîner samedi soir, chez lui, en recevant Lens. Que nenni ! Plombés par l’exclusion de Folarin Balogun, les joueurs de Sébastien Pocognoli ont pris l’eau et prouvent qu’ils peinent à progresser depuis l’arrivée du Belge (1-4). La ligne d’attaque lensoise a été particulièrement en vue : deux passes décisives (et un gros boulot sur le premier but) pour Florian Thauvin, une passe décisive et un but pour Odsonne Édouard, et un doublé pour Wesley Saïd. Même Ansu Fati a foiré un penalty en fin de match, et voilà Lens qui réalise le troisième meilleur début de saison de son histoire.

La découverte du week-end

Neuf duels gagnés, six ballons récupérés, record de son équipe, un carton rouge provoqué, voici le chouette bilan de Mamadou Sangaré contre Monaco. Et cerise sur le gâteau, le joueur de 23 ans a marqué son premier but en Ligue 1. Celui-ci vient récompenser le joli début de saison du milieu de terrain gaucher (« Gaucher » serait d’ailleurs son surnom), arrivé cet été à Lens en provenance du Rapid Vienne. « Je ne le connaissais pas bien avant qu’il arrive, a raconté son coéquipier Malang Sarr à Ligue 1 + dimanche soir. Je n’ai pas été déçu une seconde. Au premier entraînement, j’ai compris la qualité et le talent du joueur. » Il n’est pas le seul à le voir. L’international malien devrait toutefois louper la sélection malienne cette semaine, à cause d’un souci à la cheville.

Le choc du week-end : Lyon-PSG

Il y avait 20 titres de champion de France sur la pelouse du Groupama Stadium, et cela s’est vu. Le Lyon-PSG du dimanche soir a offert des buts, du spectacle, des rebondissements et un Paris vainqueur aux forceps grâce à l’inévitable João Neves (3-2). C’est le deuxième succès de rang des Parisiens dans le temps additionnel. Grâce à la classe de Vitinha, 138 ballons touchés dans le match et une huitième passe décisive de la saison, le PSG récupère la première place de Ligue 1, que Marseille avait chipé samedi après sa large victoire contre Brest (3-0). La bataille continue.

