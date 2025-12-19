La loterie des penaltys.

Lors de la conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, est revenu sur la blessure de son gardien Matveï Safonov, annoncée peu de temps auparavant. Il a expliqué qu’il n’était pas tout à fait clair à quel moment exactement, mercredi, le Russe s’était fracturé la main lors du match de la Coupe internationale contre Flamengo. Enrique suppose toutefois que cela s’est produit lors du troisième penalty et s’est ensuite exprimé avec admiration sur son gardien : « Malgré la fracture, il a réussi à arrêter les deux derniers tirs. C’est tellement fort, l’adrénaline, qu’il n’a pas ressenti de douleur. Être prêt à aider l’équipe, être prêt quelles que soient les circonstances, c’est la mentalité que nous voulons. »

L’entraîneur espagnol n’a pas encore décidé qui gardera les cages samedi soir.

Quand l’Espagnol est amené à donner des nouvelles de son gardien, il souligne son mental mais aussi « le karma ». « Il a été très bon pendant quatre matchs. Et la vie te dit que tu dois te reposer, récupérer et accepter la situation. »

Qui de Lucas Chevalier ou Renato Marin remplacera Safonov samedi à 21 heures pour le match de Coupe de France contre Fontenay-le-Comte ? Enrique est resté évasif : « On va faire comme d’habitude. Je vais d’abord donner l’information aux principaux concernés. Ensuite, vous saurez quelle est ma décision. »

Et Chevalier aussi, c’est le karma ?

Le PSG va devoir se passer de Matveï Safonov pendant plusieurs semaines