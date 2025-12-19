S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Luis Enrique invoque « le karma » pour expliquer la blessure de Safonov

JE
Luis Enrique invoque « le karma » pour expliquer la blessure de Safonov

La loterie des penaltys.

Lors de la conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, est revenu sur la blessure de son gardien Matveï Safonov, annoncée peu de temps auparavant. Il a expliqué qu’il n’était pas tout à fait clair à quel moment exactement, mercredi, le Russe s’était fracturé la main lors du match de la Coupe internationale contre Flamengo. Enrique suppose toutefois que cela s’est produit lors du troisième penalty et s’est ensuite exprimé avec admiration sur son gardien : « Malgré la fracture, il a réussi à arrêter les deux derniers tirs. C’est tellement fort, l’adrénaline, qu’il n’a pas ressenti de douleur. Être prêt à aider l’équipe, être prêt quelles que soient les circonstances, c’est la mentalité que nous voulons. »

L’entraîneur espagnol n’a pas encore décidé qui gardera les cages samedi soir.

Quand l’Espagnol est amené à donner des nouvelles de son gardien, il souligne son mental mais aussi « le karma ». « Il a été très bon pendant quatre matchs. Et la vie te dit que tu dois te reposer, récupérer et accepter la situation. »

Qui de Lucas Chevalier ou Renato Marin remplacera Safonov samedi à 21 heures pour le match de Coupe de France contre Fontenay-le-Comte ? Enrique est resté évasif : « On va faire comme d’habitude. Je vais d’abord donner l’information aux principaux concernés. Ensuite, vous saurez quelle est ma décision. »

Et Chevalier aussi, c’est le karma ?

Le PSG va devoir se passer de Matveï Safonov pendant plusieurs semaines

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
100
60

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!