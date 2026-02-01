- Ligue 1
- J20
- Strasbourg-PSG
En direct : Strasbourg-PSG (1-2)
Violent tête contre tête entre Sarr et Marquinhos sur corner. Aïe ça fait mal !
Et la tête de Mendes à deux doigts de finir en CSC sur ce coup !
Il va vraiment falloir parler de la saison de Zaïre-Emery par ailleurs.
Amo-Ameyaw qui se signale direct avec un petit festival sur le côté gauche.
🔀 Changement pour Strasbourg. Samuel Amo-Ameyaw remplace Ben Chilwell.
Terrible pour Strasbourg, qui va devoir pousser dans cette fin de match pour ne pas s'en mordre les doigts.
⚽ But de Nuno Mendes pour le Paris Saint-Germain !
Oh le boulot de Lee, le centre de Zaïre-Emery et la finition de la tête de Mendes. Paris prend les devants !
Les joueurs parisiens qui ont tendance à tomber un peu facilement là. Y a un mec qui leur tire dessus depuis les tribunes ou quoi ?
Après un dernier quart d'heure un peu plus timoré, c'est peut-être le moment d'y croire encore plus pour Strasbourg.
L'occasion est belle et, avec le péno manqué et les occasions galvaudées, il y aurait des regrets à ne pas prendre 3 points ce soir.
Zaïre-Emery qui va donc descendre d'un cran et prendre un poste de latéral gauche qu'il occupe depuis pluiseurs semaines.
Gonçalo Ramos, qui s'échauffait, retourne quant à lui sur le banc.
Rien de scandaleux dans ce carton rouge honnêtement.
🟥 Carton rouge pour Achraf Hakimi !
Il est peut-être là le tournant du match ! Paris va terminer à 10 !
Intervention du VAR. Le pied d'Hakimi n'est pas très haut mais c'est bien avec les crampons qu'il accroche le pied de Panichelli.
🟨 Carton jaune pour Achraf Hakimi
Oh le gros choc entre Panichelli et Hakimi ! L'argentin reste au sol et Hakimi prend jaune.
Un peu moins de 20 minutes à jouer et le rythme est bien descendu. Dur de dire qui va faire la différence.
🔀 Changement pour Strasbourg. Rafael Luís remplace Julio Enciso, auteur d'une grosse performance.
La connexion Dembélé-Hakimi se rétablit petit à petit.
La relance collective catastrophique du PSG qui se retrouve avec un corner à défendre. Safonov lâche une passe plein axe dramatique, alors que tout ce qui a précédé a semblé approximatif. Gros pressing de Strasbourg quand même.
Kang-in Lee qui s'essaye à l'entrée de la surface, c'est dans les gants de Penders.
Doué qui commence à faire des différences à gauche, alors que Paris prend progressivement le dessus.
L'heure de jeu et on a déjà tout changé en attaque pour Luis Enrique. Les entrants ont 30 minutes pour tout changer.
🔀 Changement pour le Paris Saint-Germain. Kang-in Lee remplace Bradley Barcola.
🔀 Changement pour le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé remplace Senny Mayulu.
Désiré Doué qui essaye de caler un petit pont à Guéla, ça passe mais le ballon est poussé beaucoup trop loin.
Hakimi qui se manque ! Mendes déborde côté gauche et centre en retrait. Le latéral droit n'arrive pas à redresser sa frappe qui s'envole largement.
OH DOUÉ LA FRAPPE QUI FROLE LE CADRE !
Paris enchaîne enfin les passes et Désiré Doué tente sa chance en enroulant sa frappe, ça passe proche de la lucarne.
Comme d'hab', Paris a le ballon, mais ce soir pour se montrer dangereux, c'est la croix et la bannière...
Et encore Strasbourg dangereux dans la profondeur ! Une nouvelle fois après une récupération au milieu du terrain. Le Racing inverse les rôles ce soir !
Paris qui balance des grandes ouvertures en début de possession. Quelque chose cloche.
Et Pacho qui couvre bien devant Moreira. Paris souffre, Strasbourg pousse !
À l'image de la première période, c'est Strasbourg qui entame le mieux !
Enciso qui se gave au milieu de la défense parisienne ! Personne ne l'arrête avant la surface et il faut un dégagement opportun pour sortir le ballon en corner !
Quel boulot du Paraguayen !
Et on va donc avoir un duel entre Doué sur le flanc droit strasbourgeois, le flanc gauche parisien.
C'est reparti ! Il 45 minutes pour se payer pour Strasbourg !
🔀 Changement pour le Paris Saint-Germain. Désiré Doué remplace Ibrahim Mbaye
Ça va reprendre avec un changement pour Paris, Doué remplace Mbaye.
C'est la pause à la Meinau, 1-1 entre Strasbourg et le PSG.
Gros gros match et grosse perf des Alsaciens qui dominent Paris !
On se retrouve d'ici un petit quart d'heure, le temps de grignoter quelque chose !
Oh Enciso qui bouffe la feuille complet ! Il part en contre avec deux coéquipiers tout seuls dans l'axe et il ne les sert pas !!! Quelle occasion foirée.
5 minutes de temps additionnel.
Ça va mieux pour Panichelli qui reprend sa place.
Désiré Doué est déjà à l'échauffement. En même temps, on cherche encore l'activité de Mbaye et Mayulu, même buteur. Les deux titis sont très discrets ce soir.
Panichelli qui reste au sol après un duel avec Pacho. Il a l'air d'avoir mal aux côtes.
Oh Hakimi la reprise un peu gentille. Long centre au deuxième poteau qui trouve le Marocain, qui n'arrive à mettre assez de précision dans sa frappe, qui finit dans la niche de Penders.
Safonov qui repousse la frappe d'Enciso ! Solide sur sa ligne le Russe, alors que son équipe se fait balader de partout depuis plusieurs minutes désormais.
Encore une fois Strasbourg qui prend Paris dans son dos. Ça finit par un hors-jeu mais c'est toujours le même schéma. Un bloc bas avec le ballon, et quand on touche le rond central avec un joueur en pivot, boum deux passes et ça joue dans la profondeur. Pour Paris qui défend très haut, ça peut faire mouche.
Doué le dégagement en catastrophe ! Heureusement qu'il est serein pour ne pas l'envoyer dans son but !
Pour souffler, Paris remet gentiment le pied sur le ballon. C'est pas très fringuant, mais ça permet de calmer un peu le Racing.
Neves qui décale Hakimi mais c'est contré ! Si la talonnade est douce, le contrôle était foiré, parce qu'il était en bonne position de frappe à l'entrée de la surface au départ.
3-3 au match aller, déjà 1-1 après 30 minutes et un péno arrêté.
Quel kiff ces Strasbourg-PSG !
On se régale à la régie Ligue 1+ en tout cas.
Péno arrêté de Safonov : gros plan sur Chevalier.
But de Guéla Doué : gros plan sur Désiré.
C'est mérité pour les locaux, qui secouent comme il faut le PSG !
Chilwell lancé en profondeur centre pour un Doué tout seul et remet les compteurs à 0 ! La défense parisienne a complétement été prise à revers dès que ça a joué profond et vite !
⚽ But de Guela Doué pour RC Strasbourg !
ÉGALISATION DU RACING !!! GUÉLA DOUÉ !
Bon bah il est bel est bien lancé ce match ! J'ai pas respiré depuis 10 minutes j'ai l'impression.
Barcola qui arrive même à centrer quand il est sur les fesses.
En Sarr, les deux capitaines viennent de nous lâcher deux belles conneries coup sur coup.
Lancé en profondeur, Barcola pousse Sarr à la faute, le ballon rebondit sur l'ailier et finit dans les pieds de Mayulu, qui croise bien du gauche et bat Penders ! Quelle séquence terrible pour le Racing !
⚽ Oh c'est dur pour Strasbourg, but de Mayulu !
Il est monstrueux sur péno ce mec, c'est quoi son truc ? Panichelli qui tire fort sur sa gauche et Safonov qui va la chercher. C'est frappé fort, mais pas très bien placé.
SAFONOV QUI MET CHEVALIER SUR LE BANC POUR TOUTE LA SAISON !
Safonov sur péno c'est solide on le sait et il est face à Panichelli !
PÉNO POUR STRASBOURG ! Franchement Marquinhos qui défend bras levé, ça n'a pas pardonné.
Et voilà Mr.Wattelier qui va voir la vidéo. Franchement c'est péno, Marquinhos contre la frappe de Outtara à bout portant... de la main. Je ne vois pas d'autre issue que le péno !
Marquinhos la touche totalement de la main là !! Comment c'est possible ?
Euh ? Y a pas main du PSG là ? En tout cas Strasbourg pousse !
La réponse du PSG ! Sur un corner de Mendes dévié au premier poteau, Pacho n'arrive pas à redresser sa tête. Ça s'anime et bizarrement, il est 21h !
Ça va vite vite vite en transition pour Strasbourg. Attention Paris !
Encore Moreira ! C'est la première grosse situation de la soirée ! Il efface facilement Mendes sur un crochet mais sa frappe premier poteau est trop molle pour inquiéter Safonov.
Je profite du rythme un peu indécis pour vous dire deux mots que j'aime beaucoup en ce moment et qui n'ont rien à voir avec le match du soir : Rayan Cherki.
Oui je plaide pour 21h pour le match du dimanche soir !
On manque de précision des deux côtés jusqu'ici. Peut-être qu'à partir de 21h ça va se décanter...
Elle arrive cette première occasion ou quoi ?
Moreira ! Il vient de sauver une sortie de but avec un tacle glissé en retourné ! Ça ne donne rien derrière mais quel geste ! C'était la première sortie ambitieuse du Racing ce soir.
Mbaye est en jambes ! Il trouve Neves dans un bon espace mais la frappe du Portugais est contrée.
Et encore une perte de balle dangereuse pour le Racing dans sa moitié de terrain. Attention messieurs, ça va finir par se payer.
Belle carte à jouer pour le trio parisien devant, avant la rentrée des Avengers.
Déjà un gros pressing côté PSG, avec un bon ballon gratté dans les 30m adverses.
Suprise, Paris vient de tenir le ballon pendant toute la première minute !
Et c'est parti les amis ! Bon match tout le monde !
Une minute de silence en hommage à Lucien Müller, décédé le 20 janvier et ancien joueur du Racing.
Et on dirait bien que les joueurs sortent du tunnel, se serrent les pinces et font leurs derniers petits étirements. Oui, oui, oui, ça va débuter !
En cas de victoire, Strasbourg passera devant Lille et chipera la 5e place. Pour Paris l'enjeu est simple, une victoire et c'est la place de leader.
Bon pour le Racing on doit avoir le cul entre deux chaises.
Si ça gagne ce soir et qu'un joueur brille, qu'est-ce qui empêchera Chelsea de le signer demain pour le dernier jour du mercato ?
Alors, nouvelle histoire dans la saison des gardiens ce soir ? Safonov prend définitivement le poste ou il fait une boulette ? Réponse d'ici 2h ! Vous pariez sur quoi ?
Salut tout le monde !
Comment ça va pour ce dimanche soir ?
Sacré duel aujourd'hui avec une équipe de Strasbourg invaincue depuis le 6 décembre, qui reçoit un PSG balbutiant depuis début 2026.
Paris est deuxième, le Racing septième, mais entre l'ambiance de la Meinau, calme pendant 15 minutes grève des supps oblige, et les souvenirs d'un match aller spectaculaire et accroché (3-3 au Parc), la promesse d'une belle rencontre est plus qu'alléchante !
RC Strasbourg
Paris Saint-Germain
Par Julien Faure