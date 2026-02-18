S’abonner au mag
  • C3
  • Barrages
  • LOSC-Étoile rouge de Belgrade

Bruno Genesio et le côté obscur du ballon rond

SW
Bruno Genesio et le côté obscur du ballon rond

Don’t worry, be happy. Malgré la mauvaise dynamique du LOSC, Bruno Genesio ne s’inquiète pas, et il l’a fait savoir en conférence de presse ce mercredi. À la veille du barrage aller de Ligue Europa contre l’Étoile Rouge de Belgrade, le coach des Dogues est revenu sur plusieurs éléments de satisfaction. Les Lillois peuvent se réjouir, selon leur tacticien, de statistiques encourageantes.

« À juste titre, on entend beaucoup de choses négatives depuis ce début d’année, avance Bruno Genesio. […] Si on prend du recul, et si on analyse bien tous nos matchs sauf Strasbourg que je mettrais de côté : on est l’équipe qui récupère le plus de ballons dans le dernier tiers, on est l’équipe qui tire le plus au but, on a autant de xG pour que Lens ou Lyon, et autant de xG contre qu’eux. Il y a le côté noir, négatif, et il y a le côté plus positif aussi où on se dit que parfois le football est capricieux. »

La Ligue Europa, plus importante que la Ligue 1 ?

Si le LOSC n’a plus gagné en championnat depuis le 14 décembre dernier contre Auxerre (3-4), cela ne semble pas perturber le natif de Lyon. L’entraîneur lillois semble plutôt miser sur la Ligue Europa pour donner à cette saison un parfum tout particulier.

« Demain est un match important, on s’est battu l’année dernière pour une place européenne, c’est important pour le club et les supporters, indique-t-il. Il y aura deux matchs importants cette semaine, mais demain sera le plus important. »

On se rassure comme on peut.

Brest aurait dû bénéficier d’un penalty contre Lille

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.