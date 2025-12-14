Victoire complètement folle pour Lille à Auxerre

Auxerre 3-4 Lille

Buts : Sinayoko (57e et 83e SP) et Mbemba (66e CSC) pour l’AJA // Haraldsson (9e), Bentaleb (77e), Diaoune (80e) et André (86e) pour les Dogues

Expulsions : Akpa (60e) et El-Azzouzi (88e) pour l’AJA // Ngoy (39e) et Perraud (88e) pour les Dogues

De la folie à l’état pur.

Dans une rencontre sans queue ni tête, où chacun aura mené au score et été mené, jalonné de quatre expulsions, Lille a eu le dernier mot sur la pelouse d’une équipe d’Auxerre qui termine l’année dépité (3-4).

Après l’ouverture du score rapide d’Hakon Haraldsson (0-1, 9e), la folie s’est emparée de l’Abbé-Deschamps à partir de l’expulsion du jeune Nathan Ngoy, dernier défenseur au moment de faucher Danny Namaso. Une supériorité numérique concrétisée après la pause par Lassine Sinayoko, de la tête sur corner (1-1, 57e). Mais alors que l’AJA avait très clairement pris le contrôle des opérations, Clément Akpa rejoint lui aussi la douche pour un deuxième jaune après une faute sur Benjamin André. Cela n’empêche pas Lamine Sy de percuter, forçant Chancel Mbemba à dévier son centre dans ses propres filets (2-1, 66e).

La superbe réponse de Nabil Bentaleb, non sélectionné par l'Algérie à la CAN ! 🇩🇿#AJALOSC pic.twitter.com/4zXA7SZFUI — L1+ (@ligue1plus) December 14, 2025

Lille à la folie

Mais Lille reste bien décidé à gâcher la fête pour les 120 ans des Icaunais, et comme souvent quand les deux équipes se retrouvent à dix contre dix, les espaces s’ouvrent en (très) grand. En trois minutes, Nabil Bentaleb envoie une volée gagnante (2-2, 77e), avant que le gamin Soriba Diaoune ne signe un exploit personnel du haut de ses 18 ans pour son tout premier but en Ligue 1 (2-3, 80e). Fin du game ? Pas du tout ! Sy obtient un penalty pour permettre à Sinayoko de signer un doublé avant de partir à la CAN (3-3, 83e) mais le vieux briscard André ne moufte pas, et redonne un avantage cette fois définitif aux Dogues (3-4, 86e). C’est bien trop d’émotions pour Romain Perraud et Oussama El-Azzouzi, exclus à leur tour ensemble après un tête contre tête trop véhément.

Le match le plus fou de 2025 pour finir l’année ?