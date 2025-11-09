Strasbourg régale, Metz enchaîne, Auxerre s'englue

Strasbourg 2-0 Lille

Buts : Emegha (33e, 62e)

Le marché annuel n’a pas encore commencé, mais c’est déjà Noël à Strasbourg. Face à Lille, les supporters du Racing ont reçu deux cadeaux : la réouverture de la tribune nord, puis un doublé d’Emanuel Emegha pour fêter son retour de blessure et sa soixantième apparition sous le maillot alsacien. Opportuniste, le Néerlandais ouvre la marque sur la seule frappe cadrée des siens en première période et tue le match à l’heure de jeu grâce à une erreur défensive d’Olivier Giroud. Qui, lui, n’a plus marqué depuis la deuxième journée de championnat.

Mis à part l’expulsion de Liam Rosenior, coupable d’avoir un peu trop râlé sur son banc, Strasbourg a rendu une copie parfaite qui lui permet de grimper à la 4e place… celle du LOSC, qui a terminé à dix après le rouge direct de Calvin Verdonk dans le temps additionnel. Lyon pourrait en profiter s’il ne perd pas face au Paris Saint-Germain, qui pointe de son côté deux points seulement devant les Alsaciens.

Angers 2-0 Auxerre

Buts : Oppegard (71e, CSC), Peter (88e)

Déprimant. Difficile de résumer autrement la nouvelle contre-performance des Auxerrois, qui essuient une quatrième défaite d’affilée et qui restent englués à la place de lanterne rouge. Illustration de ce mal-être : les hommes de Christophe Pélissier dominent largement les débats en première mi-temps, mais ne frappent pour la première fois qu’à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire d’un Sinayoko inoffensif.

Pensant tenir un match nul qui lui mettrait un peu de baume au cœur avant la trêve, l’AJA retombe dans ses travers et offre de nouveau un cadeau à son adversaire : le Norvégien Fredrik Oppegaard envoie dans son propre but un centre de Chérif qui, après un numéro magistral, n’a même pas eu besoin de trouver Raolisoa pour ouvrir le score. Incapable de réagir, Auxerre dépose définitivement les armes lorsque Donovan Léon se rend coupable d’une faute de main sur une frappe de Djibirin. Derrière, Prosper Peter ne se fait pas prier pour faire le break et sceller le sort de la rencontre. Et celui des Ajaïstes en Ligue 1 ?

Metz 2-1 Nice

Buts : Hein (53e, SP), Diallo (84e) pour les Grenats // Cho (35e) pour les Aiglons

La dernière fois que le FC Metz avait remporté trois victoires consécutives en Ligue 1, c’était en janvier 2021. Presque cinq ans plus tard, les Grenats remettent le couvert et confirment leur forme insolente du moment. Avec désormais onze points dans la musette, les Grenats pointent désormais au 14e rang du classement. Pas mal pour un candidat à l’ascenseur !

Une petite sucrerie pour votre goûter 🍬 Offerte et livrée par la pépite 𝑴𝒐𝒉𝒂𝒎𝒆𝒅-𝑨𝒍𝒊 𝑪𝒉𝒐 📦#FCMOGCN pic.twitter.com/bzXovQXh15 — L1+ (@ligue1plus) November 9, 2025

Ce sont pourtant les Niçois qui ouvrent les hostilités. Après leur nouvelle débâcle européenne, les joueurs de Franck Haise semblent ragaillardis. À l’image de la pépite envoyée par Mohamed-Ali Cho, superbement servi par Vanhoutte contre le cours du jeu. Malheureusement pour les Aiglons, la dalle messine gargouillait plus fort. Trop maladroits en première période, les Grenats reviennent plus précis. Tsitaichvili touche la transversale dès la reprise, et Diallo obtient un penalty sur une faute de Bah : Gauthier Hein égalise d’une frappe en force, et évite le carton jaune en gardant son maillot comme son sang froid. En conclusion, Habib Diallo devient le meilleur buteur du FC Metz au XXIe siècle en inscrivant sa 51e réalisation à cinq minutes du terme. Un dimanche soir assez sympa pour les supporters grenats, qui peuvent partir à la trêve en soufflant. Et sans désespoir, cette fois-ci.