L'Ajax veut se relancer et relancer un talent japonais

Enfin le bout du tunnel ?

L’Ajax Amsterdam a annoncé ce mardi l’arrivée du défenseur japonais Takehiro Tomiyasu, Libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal cet été, le joueur de 27 ans a signé un contrat de six mois avec l’Ajax, également dans le besoin de reprendre du poil de la bête.

Ajax has reached an agreement with Takehiro Tomiyasu on his move to Amsterdam. The free-agent defender signed a contract today for half a season, running until June 30, 2026. — AFC Ajax (@AFCAjax) December 16, 2025

Miné par les blessures depuis deux ans et demi

Un pari pour le club hollandais, tant Tomiyasu a souffert de blessures à répétition ces dernières saisons. Après un exercice 2021-2022 brillant au poste de latéral droit, il a été absent 629 jours sur trois saisons, la faute à une sale blessure au genou survenue en mars 2023. À nouveau opéré en février 2025, l’international japonais n’a joué que six petites minutes la saison dernière.

Pas de quoi faire douter le directeur sportif de l’Ajax, Marijn Beuker : « C’est un défenseur intelligent et ambidextre. Ces dernières semaines, avec le département de recrutement et le staff technique, nous avons visionné de nombreuses séquences de ses performances, et nous sommes tous très enthousiastes […] Bien qu’il doive encore retrouver son rythme de compétition, nous sommes convaincus que, compte tenu de son expérience, il y parviendra très rapidement ».

En espérant le voir s’éclater en Amérique cet été.

