Maxwell futur directeur sportif de l’Ajax ?

Maxwell, qualité costard.

Maxwell Scherrer Cabelino Andrade, Maxwell quoi, n’occupe aujourd’hui plus de fonctions clairement définies au sein du Paris Saint-Germain. Après sa retraite sportive en 2017, il a enchaîné sur une fonction de coordinateur sportif jusqu’en 2019, ayant été officieusement important dans l’arrivée de Neymar au club.

Par la suite nommé « ambassadeur du club au Brésil » (poste aux contours flous), l’ancien srab de Zlatan est également devenu en 2021 responsable du développement du football à l’UEFA. Malgré ces casquettes (plutôt ésotériques), il ne serait pas contre retrouver un métier aux attributions plus claires. Et pourquoi pas aux Pays-Bas ?

Un fils de comme concurrent

Six ans après sa dernière expérience de dirigeant en France, Maxwell pourrait obtenir un poste de directeur sportif au sein de l’Ajax Amsterdam, d’après le Telegraaf. Des négociations avec le board néerlandais seraient déjà en cours.

Pour autant, celui qui a commencé son aventure européenne de footballeur chez les Lanciers ne serait pas seul sur le filon : Jordi Cruyff, fils de, aurait également présenté sa candidature. Son CV, très différent de celui de son concurrent, est notamment composé d’expériences d’entraîneur au Maccabi Tel Aviv et au Chongqing Lifan, en Chine, de sélectionneur de l’Équateur ou encore de conseiller du président au FC Barcelone.

Dur, dur d’être bébé coach.

