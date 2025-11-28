Une légende du PSG adoube Vitinha

Blaisou, Blaisou, Blaisou !

Le triplé de Vitinha n’est pas passé inaperçu dans le monde du football. Après Thomas Frank, Luis Enrique et son coéquipier Willian Pacho, c’est au tour de l’ancienne icône du Parc Blaise Matuidi de chanter les louanges de « Petit Vitor ».

Auteur de 33 buts (et 28 passes décisives) en 295 matchs officiels sous le maillot parisien, le gaucher préféré des Marseillais sait de quoi il parle niveau contribution offensive d’un milieu de terrain : « C’est exceptionnel, presque unique. On ne mesure pas à quel point un triplé pour un milieu est rare. Vitinha sait tout faire », a déclaré à L’Équipe celui qui reste un fervent supporter de son club de cœur.

Et Viti Ballon d’or ?

Lui qui formait le formidable triangle avec Marco Verratti et Thiago Motta a été intarissable sur le chouchou des Parisiens : « C’est peut-être le meilleur milieu au monde aujourd’hui. » Tout simplement. Selon le Charo, Vitinha pourrait aller jusqu’à suivre la voie dorée d’un autre milieu de terrain avant lui : « Comme Modrić, il peut viser le Ballon d’or sur une saison. »

Si ça annonce une victoire des Bleus contre le Portugal le 19 juillet 2026, on prend !

