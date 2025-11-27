Thomas Frank donne le prochain Ballon d’or à un joueur du PSG

Difficile de faire beaucoup mieux.

Mais jusqu’où va-t-il aller ? Auteur d’un triplé ce mercredi soir lors de la victoire du PSG contre Tottenham (5-3), Vitinha a une nouvelle fois éclaboussé l’Europe de son talent. D’abord sur une frappe en une touche du pied droit qui finit dans la lucarne, puis un enroulé pied gauche, et enfin un penalty. Et pourtant, il veut faire mieux : « Si je suis à mon prime ? Le meilleur reste à venir », a déclaré le milieu portugais en zone mixte après le match.

« Ce match va marquer un moment spécial dans mon histoire au PSG, a continué le numéro 17 parisien. C’est la première fois que je marquais un doublé, donc trois c’est une première en carrière. Je me sens heureux. Mon but préféré ? Peut-être celui du pied gauche, parce qu’avec ce pied j’ai peut-être mis un ou deux buts dans ma carrière. »

MAIS VITINHA C'EST QUOI CE DOUBLÉ MAGNIFIQUE ? 😱 Ce PSG / Tottenham s'emballe en direct sur CANAL+ ⚡️#PSGTOT | #UCL pic.twitter.com/pQ42pb5qZR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 26, 2025

Objectif Ballon d’or

Si Luis Enrique a encensé ses milieux de terrain, qui « ont été incroyables », il s’est attardé sur son prodige portugais après la rencontre : « Vitinha a été sensationnel, comme toujours. S’il sera le prochain Ballon d’or ? Je l’espère. »

Cette déclaration fait suite à celle de Thomas Frank. L’entraîneur malheureux de Tottenham voit clairement en Vitinha le « meilleur milieu du monde. Il va remporter le prochain Ballon d’or. » Des déclarations fortes, alors qu’il est le joueur le plus décisif du PSG cette saison (5 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues).

Et personne ne lui reprochera son erreur sur le second but des Spurs.

