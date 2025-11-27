S’abonner au mag
Luis Enrique encense ses milieux de terrain

Luis Enrique encense ses milieux de terrain

Difficile de le contredire.

Quelques minutes après le match fou entre le Paris Saint-Germain et Tottenham ce mercredi soir (5-3), l’entraîneur du club de la capitale a été questionné sur la performance de ses milieux de terrain, dont Vitinha, auteur d’un triplé. S’il n’a pas l’habitude d’être très locace sur les performances individuelles de ses protégés, l’Espagnol a cette fois été dithyrambique : « Toute l’équipe, mais spécialement les trois milieux de terrain, ont été incroyables. Ce sont des joueurs de très haut niveau, avec Warren (Zaïre-Emery) aussi. J’ai envie de voir toute l’équipe ensemble et en forme. J’espère que cela arrivera le plus vite possible. »

Une mauvaise surprise en fin de match

Privé d’Achraf Hakimi et de Désiré Doué pour cette rencontre, l’entraîneur parisien n’a également pas pu compter non plus sur un Ousmane Dembélé à 100 %, puisque ce dernier n’est entré qu’à la 79ᵉ minute. De plus, en toute fin de match (90ᵉ+3), Lucas Hernandez, entré à la place de Nuno Mendes au début du second acte, a écopé d’un carton rouge pour un coup de coude sur Xavi Simons. Un fait de jeu qui a forcément déplu à son coach : « C’est bizarre, ce n’est pas normal. Il faudra en parler. C’est dangereux. Je connais très bien Lucas Hernandez, mais il faut savoir se contrôler. » L’international français sera donc suspendu pour le déplacement à l’Athletic Bilbao le 10 décembre prochain.

Tant que tout le monde est opérationnel début mars…

Les notes du PSG contre Tottenham

