Côme sauve un point à l'arrache, Cambiaghi fait n'importe quoi

Côme 1-1 Bologne

Buts : Baturina (90e+5) pour les Lariani // Cambiaghi (49e) pour les Rossoblù

Carton rouge : Cambiaghi pour les Rossoblù (60e)

Pas de vainqueur dans l’affiche spécial hipsters de la Serie A. Ce samedi, Côme a sauvé un point dans le temps additionnel face à Bologne (1-1). Les Lariani ont pu compter sur une merveille de frappe enroulée de Martin Baturina, entré en jeu à peine dix minutes plus tôt, pour recoller au score (1-1, 90e+5).

☄️ | BUT EXTRAORDINAIRE POUR CÔME ! Cesc Fabregas laisse EXPLOSER sa joie, Côme conserve sa série d’invincibilité ! ⚡️ Profitez du Pass Mi-Saison DAZN + Ligue 1+ à 99€ ici 👉 : https://t.co/zipauAD0bj !📲#ComoBologna pic.twitter.com/v3Wf7gKwkp — DAZN France (@DAZN_FR) January 10, 2026

Les supporters des Rossoblù risquent en tout cas de nourrir des sentiments ambivalents à l’égard de Nicolò Cambiaghi. L’international italien aurait pu être le héros de l’après-midi, lui qui a profité d’une erreur de Mërgim Vojvoda pour filer vers la surface et tromper Jean Butez d’une frappe croisée (0-1, 49e). Mais quelques minutes plus tard, l’ailier a tout gâché : visiblement provoqué par Ignace Van Der Brempt, Cambiaghi a débranché les deux prises de son cerveau pour assigner un coup de coude dans le nez de son opposant. Difficile de passer entre les mailles du filet quand la VAR existe, celle-ci décidant bien évidemment d’expulser l’attaquant (60e).

🟥 | Carton rouge (stupide) pour Cambiaghi, le buteur ! L’opération remontée au score commence pour Côme ! Profitez du Pass Mi-Saison DAZN + Ligue 1+ à 99€ ici 👉 : https://t.co/zipauAD0bj !📲#ComoBologna pic.twitter.com/wILUvrk7rX — DAZN France (@DAZN_FR) January 10, 2026

Au classement, Côme est sixième avec 34 points, derrière l’Inter (42 points), l’AC Milan (39 points), le Napoli (38 points), la Juventus (36 points) et la Roma (36 points). Bologne est huitième avec 27 unités, juste derrière l’Atalanta (28 points).

