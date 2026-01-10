S’abonner au mag
  • Serie A
  • J20
  • Côme-Bologne (1-1)

Côme sauve un point à l'arrache, Cambiaghi fait n'importe quoi

FL
Côme sauve un point à l'arrache, Cambiaghi fait n'importe quoi

  Côme 1-1 Bologne

Buts : Baturina (90e+5) pour les Lariani // Cambiaghi (49e) pour les Rossoblù

Carton rouge : Cambiaghi pour les Rossoblù (60e)

Pas de vainqueur dans l’affiche spécial hipsters de la Serie A. Ce samedi, Côme a sauvé un point dans le temps additionnel face à Bologne (1-1). Les Lariani ont pu compter sur une merveille de frappe enroulée de Martin Baturina, entré en jeu à peine dix minutes plus tôt, pour recoller au score (1-1, 90e+5).

Les supporters des Rossoblù risquent en tout cas de nourrir des sentiments ambivalents à l’égard de Nicolò Cambiaghi. L’international italien aurait pu être le héros de l’après-midi, lui qui a profité d’une erreur de Mërgim Vojvoda pour filer vers la surface et tromper Jean Butez d’une frappe croisée (0-1, 49e). Mais quelques minutes plus tard, l’ailier a tout gâché : visiblement provoqué par Ignace Van Der Brempt, Cambiaghi a débranché les deux prises de son cerveau pour assigner un coup de coude dans le nez de son opposant. Difficile de passer entre les mailles du filet quand la VAR existe, celle-ci décidant bien évidemment d’expulser l’attaquant (60e).

Au classement, Côme est sixième avec 34 points, derrière l’Inter (42 points), l’AC Milan (39 points), le Napoli (38 points), la Juventus (36 points) et la Roma (36 points). Bologne est huitième avec 27 unités, juste derrière l’Atalanta (28 points).

Bologne rejoint sur le fil par le Genoa en Serie A, Côme et Parme patinent

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

02
Revivez Algérie-Nigeria (0-2)
Revivez Algérie-Nigeria (0-2)

Revivez Algérie-Nigeria (0-2)

Revivez Algérie-Nigeria (0-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!