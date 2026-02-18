S’abonner au mag
Maignan offre un but à Côme

Maignan offre un but à Côme

Solidaire avec Lucas Chevalier ? Une petite erreur de Mike Maignan a pénalisé l’AC Milan, freiné par Côme lors de ce match en retard de la 24ème journée de Serie A (1-1). Alors qu’il avait tranquillement la balle à l’entrée de sa surface, le gardien des Bleus a raté sa relance. Elle a atterri dans les pieds de Nico Paz, qui a ouvert le score dans la foulée. Les Milanais loupent l’occasion de prendre sept points d’avance sur Naples, deuxième.

Sous les yeux de l’entraîneur des gardiens des Bleus

Une sortie lointaine de Jean Butez, portier français de l’équipe d’en face, a permis à Rafael Leão et aux Milanais de poursuivre leur série d’invincibilité en Serie A, désormais portée à 24 rencontres. Le Portugais, ancien coéquipier de Maignan n’ pas été ingrat après la rencontre, au micro de Sky Italia : « Il nous a sauvés à de nombreuses reprises. » Franck Raviot, spectateur de la rencontre selon L’Équipe, et entraîneur des gardiens de l’équipe de France, a du moins apprécier.

C’est lui le daron qui stresse à la fête de l’école.

Milan braque Côme grâce à ses Français

