Le football part en couilles, épisode 283.

L’UEFA a autorisé ce lundi, « à contrecœur » et « à titre exceptionnel », la délocalisation de deux matchs de Liga et de Serie A. Le match de la 17e journée du championnat espagnol entre Villarreal et Barcelone se jouera donc le 20 décembre prochain à Miami, aux États-Unis, tandis que la rencontre de la 24e journée du Calcio entre l’AC Milan et Côme se tiendra le 8 février 2026 à Perth, en Australie. Une première mondiale pour des rencontres de championnats nationaux.

Pour Aleksander Ceferin, président de l’UEFA cité dans le communiqué publié ce lundi, « il est regrettable de devoir laisser ces deux matchs avoir lieu », mais pas question d’y voir un précédent. L’instance promet de « protéger l’intégrité des ligues nationales et de faire en sorte que le football reste ancré dans son environnement d’origine », tout en s’engageant à participer « aux travaux en cours dirigés par la Fifa » pour établir des règles plus strictes à ce sujet. Le règlement actuel de l’instance mondiale du football ne serait, selon l’UEFA, pas suffisamment solide pour lui permettre de trancher autrement.

Des mouvements de contestation

Portée depuis des années par la Liga pour séduire le marché américain, et justifiée en Italie par un conflit de calendrier avec les JO d’hiver de Milan-Cortina d’Ampezzo, l’idée de délocaliser des rencontres de championnat avait déjà provoqué l’ire des supporters. L’association Football Supporters Europe dénonçait en septembre dernier une décision « absurde, inabordable et irresponsable sur le plan environnemental », soutenue par 423 groupes de fans issus de 25 pays. En Espagne, le projet s’était également heurté à l’opposition du syndicat des footballeurs et de tous les capitaines de la Liga, y compris ceux de Villarreal et du Barça.

Ce lundi, la FSE a de nouveau exhorté la Liga et la Serie A à renoncer à leur projet, « plutôt que de se heurter à une opposition écrasante de la part du reste de la famille du football et des instances européennes. La responsabilité incombe désormais à la Fifa de combler cette lacune réglementaire. »

On refuse d’imaginer un monde où un Lorient-Angers se jouerait à Los Angeles ou à Shangai.

