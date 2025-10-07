S’abonner au mag
Une tribune pour les enfants de 5 ans au Paris FC

KM
Une tribune pour les enfants de 5 ans au Paris FC

Préparez les certificats de scolarité, chers parents.

Encore un nouveau projet pour le Paris FC. Selon L’Équipe, le club, en partenariat avec Renault, a mis en place dans son stade Jean-Bouin une tribune spécialement dédiée aux supporters âgés de 5 ans. Pas plus, pas moins : cette nouvelle « tribune » portera le nom de KOP 5 et pourra accueillir au total 55 enfants âgés de 5 ans ainsi que leurs accompagnateurs.

Mais au fait, pourquoi 5 ans ?

Cerise sur le gâteau : les jeunes supporters n’auront pas à casser leur petite tirelire, étant donné que ces places seront gratuites, le seul facteur d’éligibilité restant l’âge de 5 ans au cours de la saison.

Ce projet s’inscrirait dans celui de l’entreprise Renault et de son projet «  Give Me 5 », visant particulièrement les jeunes générations et les quartiers prioritaires. La première apparition de cette tribune est prévue pour le 24 octobre prochain, lors de la réception du FC Nantes.

Les mêmes qui vont suivre l’actu de la Ligue 1 sur Gulli !

Où en sont les clubs français avant cette nouvelle Ligue des champions féminine ?

KM

